TPBL賽程公布！10月19開幕戰、每一隊打36場　5月30日季後賽開打

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▲TPBL首季季後賽會在5月30日進行季後賽。（圖／記者黃建霖攝）

▲TPBL台灣職業籃球大聯盟全新標誌以四個英文字母縮寫為主體，呈現俐落、充滿力量與現代感的象徵，同時秘書長也確定由齊文駿擔綱。（圖／記者朱永強攝）

台灣職籃TPBL今夏正式成立，集結7支球隊，展開全新賽季。今（19）日TPBL舉行開記季者會，在會上官方公布例行賽的賽程，確定每一支球隊要打18場客場和18主場，總計36場，賽季開幕戰在10月19開幕，5月30日開始進行季後賽，6月30日開始進行冠軍戰。TPBL首任秘書長人選在今天記者會上出爐，為前NBA中國策略及發展副總裁齊文駿。他在記者會上信心滿滿地表示，「台灣籃球能否達到前所未有的巔峰，我相信一定可以，就從今天開始。」並透露自己今天才是第一天上班，「我昨天才下飛機，首先我想感謝莊會長，賦予我如此重任，這是台灣籃球新時代的開始，我從小在洛杉磯出身長大，是湖人隊球迷，過去也曾抱著打NBA的夢，多年後確實成功加入NBA，不過是以專業管理人身分。」對於TPBL的首個賽季，齊文駿強調［球迷至上」，要帶給球迷朋友最精采的內容和最好的娛樂價值。同時也強調球員是聯盟的靈魂和心跳，聯盟一定會給他們最好的舞台，但也希望他們記得「能力越大，責任越大」，一定要為台灣年輕人作好的榜樣，激勵他們、好好努力，不要讓這些人傷心。▲TPBL首季的各隊主場開幕戰。（圖／記者黃建霖攝）TPBL歷史性的首個賽季將在10月19開幕，由福爾摩沙夢想家對戰新北中信特攻，同一天的另一場比賽則是由高雄全家海神在主場對戰新北國王。國王主場首戰是10月26日，中信特攻和臺北戰神主場首戰在11月2日，新竹攻城獅在11月9日，台啤雲豹在11月30日。每一支球隊將進行18場主場和18場客場比賽，總計36場。而第5名的球隊將和第4名的球隊進行3戰2勝的季後挑戰賽。5月30日開始進行季後賽，6月30日開始進行冠軍戰。▲中華隊歸化球員高柏鎧。（圖／記者黃建霖攝）今日記者會上官方也宣布會將聯盟章程將上線到官網上，但記者會也已透露部分規章，所有球隊一季可登錄本土14人；外援4+1，每一支球隊4人，東超球隊可在多加1人；華裔球員則可以登錄2人；至於上場則採取4節8人次。至於眾所矚度的歸化球員方面，以高柏鎧為例子，他在台灣待滿兩年符合歸化居留年限，之後在同一職業球隊效力滿3年，以及中華隊滿3年，就可以取得本土球員資格，也就是說高柏鎧最快可以在TPBL第4季開始，成為本土球員。