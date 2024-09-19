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全台濕一片！明起暴雨連4天「休假日全泡湯」　未來天氣一圖秒懂

記者鍾怡婷/綜合報導

▲本週六、日有出遊計畫的民眾注意了！根據中央氣象署指出，週六（21日）起至下週二（24日）低壓帶影響，全台濕一片。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勲攝）
▲本週六、日有出遊計畫的民眾注意了！根據中央氣象署指出，週六（21日）起至下週二（24日）低壓帶影響，全台濕一片。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勲攝）
猛烈降雨要來了！本週六、日有出遊計畫的民眾注意了！根據中央氣象署指出，明起水氣逐漸增多，週五（20日）南部、東南部有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機率，週六（21日）起至下週二（24日）低壓帶影響，全台濕一片，尤其是週末（22日）雨勢最猛烈，南部有局部豪雨發生機會。

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中央氣象署預報員林定宜表示，今（19）日晚間至明天，風向改吹偏南風，加上南方雲系北移，南部、東南部降雨機率高，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區留意午後雷陣雨，南部地區及中部山區留意有局部較大雨勢。

氣溫方面，明（20）日各地高溫普遍約攝氏32度至35度，沒降雨時天氣悶熱，中央氣象署提早發布高溫資訊，明日中午前後台東縣為黃色燈號，有達到攝氏36度高溫機會，請注意。

▲明日受到南方雲系影響，南部、東南部有陣雨以及雷雨，中部以及山區留意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署提供）
▲明日受到南方雲系影響，南部、東南部有陣雨以及雷雨，中部以及山區留意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署提供）
週六起到下週二（21日至24日）受到低壓帶影響，各地都有局部大雨發生機率，尤其是週日（22日）南部、中南部山區有局部豪雨發生機率，並且需要留意不定時雷雨。

下週三（25日）低壓帶逐漸遠離，天氣轉而比較穩定，不過偏南風影響，澎湖、金門及馬祖仍有短暫陣雨，中南部地區亦有局部雨但雨勢趨緩；其他地區為多雲到晴，有午後雷陣雨的天氣型態。

▲下週三（25）日低壓帶逐漸遠離，天氣轉而比較穩定。（圖／中央氣象署提供）
▲下週三（25日）低壓帶逐漸遠離，天氣轉而比較穩定。（圖／中央氣象署提供）
目前太平洋上地區有兩個颱風，葡萄桑以及蘇力颱風，其中葡萄桑颱風預計今晚登陸中國浙江，並減弱為熱帶性低氣壓；蘇力颱風距離台灣恆春距離遙遠，預估路徑將往中南半島前進，對台灣沒有直接影響。

接下來台灣猛烈降雨主要是因為大環境不穩定，跟颱風沒有直接關係，目前菲律賓東方海面有低氣壓，不過是否有機會發展為熱帶性低氣壓或颱風，還需要進一步觀察。

▲▲目前太平洋地區有2個颱風，葡萄桑颱風、蘇力颱風。（圖／取自中央氣象署）
▲目前太平洋地區有2個颱風，葡萄桑颱風、蘇力颱風。（圖／取自中央氣象署）

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