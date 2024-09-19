一早就可香檳喝到飽！承億酒店推超狂池畔早餐　豐盛菜單搶先看

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▲高雄承億酒店24樓的泳池區能俯瞰港都景觀及無邊際泳池夕陽，即日起於最美池畔酒吧「RAR BAR」推出「香檳池畔早餐」。（圖／承億酒店提供）

▲承億酒店打造全新五星級早餐儀式感，位於承億酒店24樓全台唯一高空懸挑透明無邊際泳池旁的最美池畔酒吧「RAR BAR」，推出「香檳池畔早餐」。（圖／記者葉盛耀攝）

▲菜色除了西式口味，還有台味十足的「府城虱目魚肚懷舊海味瘦肉粥」。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「香檳池畔早餐」飲品除了提供精品咖啡與現榨果汁之外，最大的奢華享受，當然就是能享有「香檳喝到飽」。（圖／記者葉盛耀攝）

▲全台多家煙波飯店在去年將飯店早餐重新規劃並升級為「早午餐」，讓不少網友封為「早午餐界天花板」，集團今年更於煙波飯店的花蓮、新竹、台南和宜蘭四地區裡共8家餐廳推出「在地寶食」區域限定料理，圖為花蓮區的新菜，用上鬼頭刀和飛魚、部落天然香料馬告、刺蔥等食材。（圖／煙波飯店集團提供）

根據網路調查指出，旅客在挑選旅宿時，除了在意免費wifi、空調之外，還有最重視的就是早餐！有全台最美泳池酒店之一稱號的「承億酒店」另闢早餐第二戰場，即日起在24樓高空推出「香檳池畔早餐」，菜色除了西式口味，甚至還有道地台味「府城虱目魚肚懷舊海味瘦肉粥」，重點是一早就能享有香檳、精品咖啡無限暢飲，真的可以享有「早上用香檳漱口」的超狂體驗了。坐落亞洲新灣區的高雄承億酒店，自2022年開幕以來話題不斷，尤其24樓擁有全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池，從早到晚呈現百變風景，早上看陽光暖暖灑落、傍晚欣賞金黃夕陽渲染港都、晚上再換上閃亮夜景，近日更入選《網路溫度計DailyView》2024年「此生必住的無邊際泳池TOP 10」。而承億酒店看準旅客入住飯店時十分在意早餐，特別打造全新五星級早餐儀式感，位於承億酒店24樓全台唯一高空懸挑透明無邊際泳池旁的最美池畔酒吧「RAR BAR」，即日起推出「香檳池畔早餐」，入住行政樓層房客可直接享「香檳池畔早餐」禮遇。RAR BAR「香檳池畔早餐」前菜可選培根起司歐姆蛋或松露野菇嫩炒蛋，搭配南瓜濃湯；主菜3選1有「嫩煎雞胸搭野菇起司醬汁」，是嚴選低溫埔里紅玉雞胸肉佐以香濃的野菇起司醬汁，搭配生菜沙拉，清爽宜人；還有台味十足的「府城虱目魚肚懷舊海味瘦肉粥」，有肥嫩魚肚與酥脆外皮的現煎虱目魚肚，加上肉香爆棚的海鮮瘦肉粥，在池畔邊品嚐整碗海味，煞是滿足；另還有「楓糖烤丹麥&焦糖香蕉與新鮮藍莓」之選擇。不僅如此，「香檳池畔早餐」皆可享有豐富麵包籃，同樣選用TAi 香的人氣烘焙商品，而吃早餐當然要搭配飲料才完整，除了提供精品咖啡與現榨果汁之外，最大的奢華享受，當然就是能享有「香檳喝到飽」。RAR BAR「香檳池畔早餐」每天早上08:00-11:00供應，凡入住行政樓層房客可直接享「香檳池畔早餐」禮遇，若為未入住承億酒店客人，可享優惠價成人850元、7-12歲375元、4-6歲180元，需另加一成服務費。至於承億酒店26樓的「貳陸日全食」高空BUFFET，同樣提供近百道豐盛餐點，是另一個早餐選擇。另外，全台多家煙波飯店，也在去年將飯店早餐重新規劃並升級為「早午餐」，提升許多食材並與合作世界知名餐飲品牌合作，讓不少網友封為「早午餐界天花板」，集團今年更於煙波飯店的花蓮、新竹、台南和宜蘭四地區裡共8家飯店的8家餐廳推出「在地寶食」區域限定料理，標榜「匯山海珍品、低碳蔬食及獲認證的永續海鮮」，且另可加價一蟹三吃「松葉蟹佐香辣涼薯沙律」，加購價每份189元，第二份僅99元優惠，更與世界冠軍「興波咖啡」合作寵愛會員，非會員也能以現場價180元起品嘗。