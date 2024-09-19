TPBL規章公布！外援「4+1」東超多1人　高柏鎧第四季成為本土球員

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台灣職業籃球聯盟（TPBL）今（19）日舉行開季記者會，公布全新賽季規章及口號「ALL EYES ON US 眼見為憑」，並宣布首任秘書長為齊文駿。其中，球迷關心的聯盟規章將於今晚7點在官網正式上線，聯盟規章有本土、外籍和華裔球員三種身份。另外，新台灣人效力福爾摩沙夢想家的歸化球員高柏鎧，預計於第四季成為本土球員。根據TPBL規章，每隊必須註冊至少8名、最多14名球員，球員身份分為本土、外援和華裔三種。各隊本土球員註冊人數為9至14人，外援球員則需註冊至少3名，最多4名。若簽約外籍生或該屆東超資格球隊，最多可多註冊一名外援，上限為5名，至於華裔球員部分，註冊則以2名為上限。至於洋將上場採「四節8人制」，每場最多2名外援同時在場上。針對歸化球員身份認定部分，歸化球員必須在台灣職業球隊效力滿兩年，取得歸化球員資格，在取得中華民國身份證後，還需在同一隊打滿三個賽季，這段時間必須接受中華隊徵召，以夢想家高柏鎧為例，他在夢想家效力滿三個球季後，第四季將轉為本土球員身份。