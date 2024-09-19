伊豆諸島「海底火山」現異動！海水變色預告噴發　日本氣象廳示警

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日本伊豆諸島的海底火山「須美壽島」周圍，近日海水顏色發生變化，日本氣象廳擔憂這可能是海底火山噴發的前兆，對周遭海域發布「噴火警報」，呼籲航行船隻保持警戒。根據《NHK》報導，日本氣象廳表示，海上保安廳於18日通過飛機從空中確認，須美壽島周圍的海水變成了青白色。變色範圍擴展約1.8公里遠，相比今年7月觀測到的約300公尺變色範圍，明顯大幅擴大，更是自1970年代開始觀測以來，變色範圍最大的一次。同時海上保安廳還發現周圍水域有灰色的漂浮物，推測可能是火山氣體或熱水等從海底噴出造成。氣象廳於19日發布了須美壽島周邊海域的噴火警報，呼籲航行中的船隻對海底噴火保持警戒，同時也要注意噴火時可能產生的浮石等漂浮物。須美壽島由高度超過130公尺的礁岩及其北側海底的火山口（caldera）構成，過去也曾多次觀測到海水變色的現象。