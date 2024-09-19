美降息台灣未跟進　工商團體：民眾失落感須央行合理解釋

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美國聯準會今（19）日降息2碼，但央行理監事會下午並未跟進。全國商業總會理事長許舒博認為，台灣長期跟進美國升息，卻並未選擇緊隨降息，民眾難免有失落感，央行應提出具說服力的理由。三三會理事長林伯豐今日則重申，央行以台灣經濟考量為前提，應跟進全球降息腳步。許舒博受訪指出，利息調漲對於企業界都有顯著影響，包括企業借貸支出都會相對提高。回到市井小民，像是民眾的車貸、房貸這幾次升息同樣都有受到波及，增加很多人的貸款負擔。他也清楚點出，降息並非「百益無一害」，不只影響到民眾貸款負擔，也攸關整個經濟面，像是美國頻繁升息，就是為了控制國內物價，而當台灣近期消費者物價指數（CPI）仍在2%以上，那麼貿然降息是否可能進一步讓通膨加劇，這些都是央行須考量經濟因素，不認為升降息有對錯。然而，當美國升息時，像是歐洲、日本及中國都並未跟進，台灣選擇緊隨美國，但當美國降息2碼，台灣卻沒有跟著降息時，確實容易造成民眾預期落空的失落感，認為「美國升息的時候，我們要跟著升，那美國降的時候 我們為什麼不降？」他呼籲，老百姓仍期盼減輕貸款壓力，央行就必須提出一套理由說服大眾，即便央行本身依存標準考量暫時不去降息，「現在不行，那什麼時候可以檢討一下？」，是今年下半年，或明年上半年再決定，完全不給說法就不太好。林伯豐昨日受訪呼籲，台灣政府應該跟進國際降息腳步，鼓勵台灣企業繼續投資，並吸引外資企業。面對央行「連2凍」決定，他今日則說，政府有政府政策，民間有民間困難，相信央行很內行不應該做出有礙民間經濟發展的決定，「但以台灣經濟考量為前提，應該是要降息」，若不配合世界趨勢降息，台灣物價就會上漲，同時也會造成台灣投資減少受影響。