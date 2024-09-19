中國制裁美對台軍售企業　國台辦批賴清德：練兵備「獨」自取滅亡

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中國外交部昨（18）日宣布，針對美國9間向台灣出售武器的軍工企業實施制裁。對此，中國國台辦發言人陳斌華今日表示，「堅決支持」制裁美國軍工企業，敦促美方立即停止向「台獨」發出錯誤信號，以實際行動兌現不支持「台獨」的承諾。陳斌華也再次批評賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，「是台海和平穩定的最大威脅」。陳斌華今日以「答記者問」形式發布新聞稿，回應美國對台軍售以及中國外交部制裁美國軍工企業一事。陳斌華表示，中美建交的基礎是一個中國原則，即美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，承認世界上只有一個中國、台灣是中國的一部分；前提是美國政府接受中華人民所提出的「斷交、撤軍、廢約」建交三原則。陳斌華指出，「美方一而再、再而三向中國台灣地區出售武器，嚴重違反中美建交原則，嚴重違反中美三個聯合公報特別是《八·一七公報》的規定，嚴重侵犯中國的主權和安全利益」。陳斌華強調堅決支持外交部的制裁措施，並敦促美方立即停止武裝台灣，立即停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動兌現不支持「台獨」的承諾。隨後陳斌華將矛頭指向賴清德政府，稱「賴清德當局上台以來，頑固堅持『台獨』分裂立場，妄圖『以武謀獨』、『以武拒統』，不斷升高兩岸對立對抗，不斷向外部勢力獻媚求援，不斷窮兵黷武、練兵備『獨』」。陳斌華也向台灣民眾喊話，「要認清賴清德當局名為『護台』實質『害台』的本質，認清『台獨』必然引戰的危險，堅決反對、制止其所作所為」。陳斌華最後重申，「正告賴清德當局，不要誤判情勢，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡」。