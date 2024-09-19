葡萄桑颱風外圍環流將帶來5天豪雨　水利署加強防汛

輕度颱風葡萄桑雖然不會登陸，但其外圍環流為台灣帶來大量水氣，預計21至24日，合計5天中南部要嚴防強降雨。水利署表示，已要求各河川、水資源分署隨時注意氣象變化，要做好各項防汛整備因應工作，特別對於颱風凱米致災復原地區加強風險控管。
據中央氣象署最新路徑潛勢預測圖，第14號輕颱葡萄桑朝向西北西朝琉球前進，雖然不會登陸台灣，但颱風外圍環流、熱帶低壓相互影響下，仍會為台灣帶來豪雨。
水利署表示，7月下旬凱米颱風侵襲後，所轄水利建造物均已完成安全檢查，並於8月底完成搶險及搶修工程，以因應目前汛期防洪需求。
特別是八掌溪流域因超出堤防防洪保護標準致災部分，第五河川分署與其他三個河川分署聯合作業增加工作量能，完成台一線八掌溪橋與縱貫鐵路橋上下游緊急搶險修，另外為避免淤積危害擴大通洪斷面，持續辦理緊急清疏從8月28日完成45萬立方公尺，9月18日再擴大為91萬立方公尺，確保發揮防洪減災功能。
水利署利用科技防災已設置2072部淹水感測器妥善率達97.4%，運用物聯網隨時監控淹水動態；285個河川水位監視站與連結8769支攝影機影像，即時監看AI辨識；水利署大型移動抽水機94部已完成修復，隨時可支援地方政府緊急抽水；易淹水地區成立544個水患自主防災社區，協助地方政府在地防災，1477 位防汛護水志工共同執行水利防災工作，透過企業合作協力，提升全民防災快速應變。
水利署也呼籲民眾，豪雨時請注意交通路況及淹水情形，預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將遭受淹水風險的不便降至最低，可透過防災資訊服務網（https://fhy.wra.gov.tw）、行動水情APP及免付費電話0800-079-579(你去救、我去救)等防災避災工具，掌握即時訊息。多一分警戒，少一分災害。
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水利署表示，7月下旬凱米颱風侵襲後，所轄水利建造物均已完成安全檢查，並於8月底完成搶險及搶修工程，以因應目前汛期防洪需求。
特別是八掌溪流域因超出堤防防洪保護標準致災部分，第五河川分署與其他三個河川分署聯合作業增加工作量能，完成台一線八掌溪橋與縱貫鐵路橋上下游緊急搶險修，另外為避免淤積危害擴大通洪斷面，持續辦理緊急清疏從8月28日完成45萬立方公尺，9月18日再擴大為91萬立方公尺，確保發揮防洪減災功能。
水利署利用科技防災已設置2072部淹水感測器妥善率達97.4%，運用物聯網隨時監控淹水動態；285個河川水位監視站與連結8769支攝影機影像，即時監看AI辨識；水利署大型移動抽水機94部已完成修復，隨時可支援地方政府緊急抽水；易淹水地區成立544個水患自主防災社區，協助地方政府在地防災，1477 位防汛護水志工共同執行水利防災工作，透過企業合作協力，提升全民防災快速應變。
水利署也呼籲民眾，豪雨時請注意交通路況及淹水情形，預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將遭受淹水風險的不便降至最低，可透過防災資訊服務網（https://fhy.wra.gov.tw）、行動水情APP及免付費電話0800-079-579(你去救、我去救)等防災避災工具，掌握即時訊息。多一分警戒，少一分災害。