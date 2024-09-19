裘莉就是超難搞？影帝爸爸罵布萊德彼特不夠努力　她反而又生氣

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▲奧斯卡影帝強沃特和女兒裘莉的關係時好時壞。（圖／美聯社）

▲喬治克隆尼（左）是布萊德彼特的超級好朋友，在他身旁當強力後盾。（圖／美聯社）

離婚大戰還沒結束、關係仍勢同水火的布萊德彼特與安潔莉娜裘莉，除了小孩子已經選邊站，現在連裘莉的奧斯卡影帝老爸強沃特，都在受訪時公開批評布萊德彼特，說他應該要再努力一點，孩子們需要一個很穩定的環境。表面上看來，前老丈人擺明了挺女兒，然而歐美外電報導，心裡介意很多事的裘莉，並不領老爸的情，反而對於強沃特那句：「孩子們需要一個穩定的環境。」氣到不行，怪罪爸爸批評她的孩子們。身為老爸，強沃特其實應該要很清楚女兒裘莉介意的事情一大堆，很容易就踩到她的紅線，絕對沒有外界以為的好相處。歐美媒體認為他會公開對布萊德彼特講重話，也是希望能夠討好一下女兒，讓彼此近來稍微冷淡的關係再度暖化。想不到，裘莉就是很難取悅，一提到她最在乎的孩子們，就很容易被激怒，尤其強沃特在她眼裡一直是個曾背叛母親、讓母親傷心的失職父親，父女之間的心結永遠無法徹底打開，彼此關係也只能一下好一下壞，現在又到了他們的低潮期。前不久布裘的親生長女希蘿公開申請去除父姓，布萊德彼特的心情可想而知，歐美媒體報導，在孩子們之中，希蘿一向是跟他最親近的，連她都不想再跟他有任何瓜葛，就知道裘莉在孩子們之間有多大的影響力，已讓他們一個接著一個背棄父親。布萊德彼特儘管還對重拾父子情沒有完全放棄希望，卻也明白一下子很難再跟他們恢復過去的密切關係，此時此刻，除了小女友能讓他感到快樂，就只剩下好哥兒們喬治克隆尼在旁替他打氣，他們合作過好幾部電影，是眾所週知的死黨，不管小布發生什麼，喬治都會做他最有力的支柱，現在也正是喬治發揮穩定力量的時候。