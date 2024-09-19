台南市場吉祥物「菜奇鴨」爆紅！呆萌表情5千人狂讚：全台最可愛

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▲「菜奇鴨」在2021年舉辦的台南市場吉祥物選拔中奪得冠軍，成為台南市的市場吉祥物之一。（圖／翻攝自臉書粉專「臺南市市場巡禮」）

▲除了菜奇鴨之外，另一個台南傳統市場吉祥物為「菜籃仔」，同樣在台南市場吉祥物選拔中脫穎而出。（圖／翻攝自臉書粉專「臺南市市場巡禮」）

吉祥物除了能以可愛的形象貼近大眾生活，也讓民眾對於品牌有更深層的認識。近日就有網友曬出現身於台南沙卡里巴市場的吉祥物，只見一隻巨大的鴨子坐在鐵皮屋頂上，表情呆萌地目視前方，原來牠就是台南市場吉祥物「菜奇鴨」，超可愛的造型與名字，讓5千名網友被萌翻直呼：「台灣終於有可愛的吉祥物了！」一名網友近日在Threads上發文，表示台南沙卡里巴市場上，出現一隻超萌吉祥物「菜奇鴨」，不僅頂著黃色的大鼻子，頭上還長出一株草，表情呆萌地目視前方，讓原PO笑喊：「台南這個吉祥物也太勾錐吧，那個取名也太在地。」照片一出，網友們紛紛直呼，「台灣終於有可愛的吉祥物了」、「無神的眼睛好可愛喔」、「不知道會不會出周邊⋯好可愛」、「太棒啦，諧音梗萬歲」、「比虱目魚精可愛多了」、「 這個是我看過最可愛的吉祥物了」。事實上，「菜奇鴨」在2021年舉辦的台南市場吉祥物選拔中奪得冠軍，成為台南市的市場吉祥物之一。菜奇鴨的設計理念是想展現台南傳統市場的活潑與熱鬧，牠身穿市場圍裙，提著菜籃子戴上斗笠，象徵傳統市場的多元樣貌。除了菜奇鴨之外，另一個台南傳統市場吉祥物為「菜籃仔」，同樣在台南市場吉祥物選拔中脫穎而出，得到亞軍殊榮。菜籃仔設計理念是希望展現台南傳統市場的親切與人情味，牠的造型是提著茄芷袋的傳統菜籃子，象徵市場的在地文化與庶民生活。