找李多慧代言要花多少？7位數驚人價碼曝光　一票粉絲喊：超划算

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▲李多慧日前曬出自己的日常影片，分享在台灣騎車的生活外，也介紹了該型號機車。（圖／이다혜 李多慧YouTube）

▲由於天氣炎熱，李多慧掀起上衣露出纖細小蠻腰，令粉絲大飽眼福。（圖／이다혜 李多慧 YouTube）

2022年從南韓飛來台灣發展的啦啦隊女神李多慧，在來台後人氣飆漲，不僅代言、廣告接不完，更是登上各大綜藝節目，不做作的個性更是為她收穫大票粉絲，而近期就有網友在Dcard上熱烈討論李多慧的代言費用，沒想到竟有知情人士爆出驚天價碼，指出讓李多慧站台的價錢，已經直逼500萬台幣，不過仍有粉絲認為，以李多慧的實力，這個價錢相當合理。1名女網友在Dcard上詢問：「找李多慧當代言人是不是超划算？」並大讚李多慧的身材比例非常好，儘管自己也是女孩，但仍非常羨慕，「那個胸跟腰的比例，連身為女生的我都狂流口水。」後續表示自己看完李多慧YouTube上更新的騎車影片，認為機車廠商贊助李多慧算是非常划算，「碰到這麼愛騎車的代言人，K牌找她合作真的是賺到了，行車紀錄器跟其他配備廠商應該也是笑呵呵。」貼文一出，吸引不少網友贊同，更表示李多慧能吸到這麼多粉絲，非常厲害：「多慧鐵粉來報到，她的影片真的質感超好，會忍不住一直看下去」、「確實，而且真的算敬業」、「一開始覺得她還好，長相也不是我的菜，後來看她很多影片，好可愛喔，直接路人轉粉，覺得怎麼會有這麼可愛的女生啦」、「一開始覺得她很普，還會笑她像高虹安，結果個性整個超可愛，已被圈粉。」而李多慧的代言價碼，也成為留言區網友熱議的問題，更有網友爆料李多慧剛來台時，代言費用才40萬，現在已經漲到直逼500萬：「之前某節目主持人有說啦啦隊代言費用最高有到500萬，基本上能猜得出來就是在說李多慧。」更表示李多慧絕對值得這個價錢：「現在變貴也合理啊，她這一年的表現，不管是品質、工作態度、語言、心理素質，漲這個價可以吧？」不過也有其他粉絲相當懷疑：「這個價碼不是都會保密？你們怎麼這麼厲害？」