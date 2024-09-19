最強母子臉！短毛貓和媽媽「複製貼上」　眾萌翻：能解鎖Face ID

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▲熊仔和媽媽一樣有著圓滾滾的大眼睛，以及充滿靈氣的眼神，還有小巧可愛的鼻子及櫻桃小嘴。（圖／翻攝自小紅書）

▲熊仔和媽媽拍照時，甚至會擺出同款表情，母子臉相似度超高。（圖／翻攝自小紅書）

不少人認為，寵物會和飼主長得越來越像，中國浙江杭州就有一名飼主，家中養了一隻英國短毛貓「熊仔」，她經常分享和毛孩的自拍合照，吸引11.7萬名粉絲追蹤，原因是她和熊仔竟是「超強母子臉」，擁有同款水汪汪的靈氣大眼和櫻桃小嘴，不僅精緻長相散發仙氣，還會擺出同樣的俏皮表情，讓2.1萬人朝聖直呼：「這可以用貓的臉來解鎖Face ID吧！」飼主在小紅書帳號「熊仔呼嚕嚕」中發出多張與愛貓「熊仔」的自拍，只見熊仔和媽媽一樣有著圓滾滾的大眼睛，以及充滿靈氣的眼神，還有小巧可愛的鼻子及櫻桃小嘴，和媽媽拍照時，甚至會擺出同款表情，母子臉相似度超高。飼主笑喊「朋友說我家貓越來越像我了，據說貓咪養久了，真的會越來越像？」熊仔還因為長得太像媽媽，受到寵物廠商青睞接到業配，可見魅力值爆表。媽媽不只稱熊仔是「定製小貓」，更將兩人的緣分視為命中注定，「二十多年養大一隻和我長得一樣的貓。」照片曝光後，熊仔與媽媽的母子臉吸引超過2.1萬人朝聖，眾人紛紛驚呼，「該說誰像誰」、「親生無誤」、「史上最像的貓貓母子」、「果然什麼樣的人就養什麼樣的寵物」、「這可以用貓的臉來解鎖Face ID吧」。