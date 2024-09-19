扭轉逆境展開新生活！高雄市工會行善特攻隊義助弱勢家庭翻新厝

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▲高雄市工會行善特攻隊總領隊陳春生(後排右1)率隊到六龜區，幫助弱勢家庭「入新厝」，祝福案主一家能扭轉逆境，安心展開新生活。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市工會行善特攻隊總領隊陳春生及高雄市政府勞工局局長江健興18日率隊到六龜區，幫助弱勢家庭「入新厝」，並由勞工局局長江健興代表市長陳其邁頒予各團體感謝狀，及贈予住戶家庭「入厝禮」、「入厝鑰匙」，一起為住戶慶賀重獲新居。高雄市政府勞工局局長江健興與高雄市工會行善特攻隊總領隊陳春生到六龜區，幫助弱勢家庭「入新厝」，市議員高忠德、慈善團體代表、市府原住民事務委員會主任委員洪羽珊、六龜區公所區長陳昱如及有關單位人員與會，共同為弱勢家庭「入新厝」。高雄市政府勞工局局長江健興表示，感謝高雄市工會行善特攻隊、市議員、原住民事務委員會、六龜區公所、高雄市社福慈善總會、慈濟慈善基金會等社福團體與各界朋友的善心相助，讓舊厝翻新工程順利完工，祝福案主一家能扭轉逆境，安心展開新生活。江健興說，為實踐市長陳其邁「公平城市、社會共好」的施政目標，勞工局積極團結工會發揮公益的力量，並整合熱心勞工朋友的各項專長，由工會組織成立高雄市工會行善特攻隊，設有修繕大隊、物資大隊、服務大隊等三大公益服務隊，藉由高雄市社福慈善總會統整勸募，辦理義剪、義演、物資發放、修繕等公益活動。高雄市工會行善特攻隊總領隊陳春生指出，此次修繕服務的對象，是居住於六龜區荖濃里，案主一家為中低收入列冊戶，案主因身體因素無法擔任負重工作，家中經濟多需依賴妻子及長女打零工所得支應，次女及三女於高職畢業後中斷學業，家中經濟本就不佳，今(113)年3月，又因住處電線走火，遭逢祝融之災後，已無法居住，更無力整修家園。幸經高雄市工會行善特攻隊修繕大隊傾力相助，翻修完成後，煥然一新，尤其重新裝潢廚房，讓案妻不用再於屋外簡陋處烹煮，飯菜終於可以在室內飄香，此外，修繕過程中，社福團體得知案主2位女兒中斷學業，主要難處在於無適當學習環境，乃捐助2套全新書桌，讓案主2位女兒直呼可以專心準備升學考試，期待透過教育扭轉逆境幫助家庭。江健興並說，平時忙碌於各行各業的工會幹部與勞工朋友，常犧牲假日休閒，甚至放下手邊工作，熱心挺身參與行善特攻隊各項公益活動不落人後，其中，總領隊陳春生、副總領隊林進源捐助經費，修繕大隊徐有成理事長，更是進出六龜區督工，也讓我們看到做工人感性與暖心體貼的一面。江健興也感謝李昭揚理事長率領的高雄市社福慈善總會，協助經費募集與使用，也是支持工會行善特攻隊最強而有力的後盾，也由於有大家持續的耕耘與付出，讓高雄變得更溫暖、更有愛。