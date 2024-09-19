央行打房恐傷無辜！楊金龍稱先做再說　也許適當時候可增排除條款

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中央銀行今（19）日召開第3季理監事會，並出重手祭第7波打炒房措施，包括自然人名下有房屋者的第1戶購屋貸款不得有寬限期，自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。不過，市場擔心恐波及到無辜的換屋族等。總裁楊金龍表示，政策不可能讓大家都滿意，「JUST DO IT」去做就對了，對於會有一些副作用，央行會密切觀察注意，「也許在適當時候可以做一些排除條款」。央行第7波選擇性信用管制有4大措施，包括一、新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期；二、自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國；三、公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成；四、餘屋貸款最高成數由4成降為3成，自明日起實施。不僅如此，央行認為，搭配調升存款準備率，透過加強貨幣信用的數量管理，以強化央行道德勸說措施及這次選擇性信用管制措施成效，將有助進一步減緩信用資源流向不動產市場，因此，新台幣活期性及定期性存款準備率各調升0.25個百分點，並自今年10月1日起實施。不過，市場擔心央行這波打房恐波及無辜的換屋族等，央行總裁楊金龍坦言，防堵這麼大範圍，也可能影響無辜的人，但這要看無辜的人多不多，範圍大不大，先做一段時間再密切觀察看看。他透露，會中也有理事表示，雖然這次央行選擇信用管制措施重了點，但也不可能政策讓大家都滿意，央行會中也有解釋，「JUST DO IT」去做就對了，對於會有一些副作用，央行會密切注意，「也許在適當時候可以做一些排除條款」。至於怎樣的情況下設排除條款？楊金龍舉例之前就有過，即第5波打炒房在6都及新竹縣市購買第2戶房，限貸7成，因影響到先買後賣的換屋族，後來央行宣布，貸款戶與銀行簽署切結書，在1年內出售舊屋，新屋就可免受限貸7成的限制。楊金龍強調，「政策沒法百分之百完美，實施一段時間再說」。此外，由市場質疑這波房價上漲是新青安造成，上次央行第6波打炒房被認沒打新青安，楊金龍稱「央行不會越俎代庖」，這次再出重手打炒房，楊金龍則說，銀行放款集中度過度傾斜不動產，不只公股行庫有這問題，央行看的是34家銀行，新青安要不要做嚴格審核，事實上大家有討論，也認為要謹慎，信用資源要給最需要，而不是給炒房的人，新青安跟資源給最需要的人，立場是一致的。至於會不會建議新青安提早落日嗎？這是財政部的權責，只要新青安是給無自用住宅的首購族，審核嚴謹，也有其貢獻。楊金龍也坦言，第7次選擇性信用管制所花的力氣、時間，承受的壓力，不輸第1到第6次的加總，這次決策是很困難的決定，對於外界質疑央行獨立性，有政治力介入，楊金龍強調，從一開始到現在為止，包括今日的決策，他敢跟大家報告，行政院跟總統府都沒有介入，央行政策不受政治干預，行政院長卓榮泰在行政院會發言、新聞稿中，也多次表示感謝央行對於市場穩定安全機制預先做了努力。