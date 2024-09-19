美麗與時尚盛宴 臺灣時尚週偕世界美顏小姐國服展演登場

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▲臺灣時尚創意產業聯盟主席吳建宗（右7），與高雄市美姿禮儀造型職業工會理事長朱晏鋌（右8），共同為國際佳麗們致贈時尚小姐披帶。（圖／臺灣時尚創意產業聯盟提供）

▲時尚小公主及時尚小王子與2024世界美顏小姐台灣代表王韻雅（右1）、及國際時尚小姐們友誼互動。（圖／臺灣時尚創意產業聯盟提供）

▲來自35個國家的2024世界美顏小姐們，依序排演走秀出場。(圖／臺灣時尚創意產業聯盟提供)

原預定於8月初舉辦、因受凱米颱風影響而延期的臺灣時尚週，14、15日兩天，攜手2024世界美顏小姐全球總決賽中區國服展演，在中臺灣最大聚會場所的亞太鹿港渡假村（Asia Pacific Resort）璀璨登場，堪稱是一場時尚與美麗的雙重盛宴，場面盛大。臺灣時尚週活動由臺灣時尚創意產業聯盟主辦，旨在通過這一國際時尚舞台，向世界展示臺灣深厚的文化底蘊與當代設計師的非凡創意，開啓一場時尚與文化交流盛宴。面對日前颱風自然力量的考驗，臺灣時尚週非但沒有退縮，反而以此為契機，蓄勢待發，先蹲後跳，以更加璀璨的姿態亮相於國際舞台。臺灣時尚創意產業聯盟主席吳建宗表示，每一次挑戰都是成長的契機，我們堅信，未來的臺灣時尚週將以更加飽滿的熱情和精彩紛呈的內容，向全球觀眾呈現臺灣時尚的魅力。這不僅是一場關於美的展示，更是臺灣精神與創新力量的體現。由臺灣時尚創意產業聯盟傾力打造的臺灣時尚週，除了是一個展示最新潮流與設計的平台之外，更是一個開向國際的窗口，讓世界透過這個窗口，深入瞭解臺灣豐富的文化底蘊與獨特的審美視角。活動期間，臺灣時尚週透過各式各樣的時尚發佈、文化交流等多種形式，全方位展現臺灣時尚產業的活力與潛力。值得一提的是，本屆臺灣時尚週更與2024世界美顏小姐全球總決賽中區國服演出攜手登場，允為時尚與美麗的雙重盛宴。睽違10年，來自全球35個國家的佳麗們，在亞太鹿港渡假村這個美麗的舞台上，以她們的風采與智慧，詮釋美的多元與包容，不僅為臺灣時尚週增添亮點，也提升了活動的國際影響力，讓全球的目光聚焦臺灣，感受台灣獨有的時尚氛圍與文化魅力。主席吳建宗特別感謝高雄市美姿禮儀造型職業工會創會長吳靜瑜，以及理事長朱晏鋌與工會伙伴，帶來精心設計的國服展演，成為此次活動壓軸。未來，聯盟將更致力於推廣國際文化交流，讓臺灣設計師的作品及理念，得以透過臺灣時尚創意產業聯盟這個平台，真實與各國際資源相互接軌，達到跨界合作、全球發佈的目標。