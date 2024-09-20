全家冰品殺2.5折！北海道冰淇淋「119元→29元」　7-11雪糕買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全家便利商店冰品跳樓大降價啦！即起至10月15日前多款冰品單件特價29元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全家「再睡5分鐘飲料」小冰杯、SAKImoto嵜本檸檬柚子聖代通通只有29元。（圖／全家提供）

▲7-11指定雪糕買一送一、莫凡彼冰淇淋第二件5折優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11四葉至福焦糖風味雪糕、抹茶風味雪糕、牛奶風味雪糕任選買一送一。（圖／7-11提供）

超商消暑冰品跳樓大特價！全家便利商店即起多款冰淇淋、雪糕、聖代跳樓大降價，均一價只要29元，包括「Niseko北海道蘋果冰淇淋／哈密瓜冰淇淋」原價119元，也只要29元銅板價，相當於下殺2.5折，還有包括再睡5分鐘小冰杯、SAKImoto嵜本聖代通通都29元帶回家；7-11也有四葉至福焦糖、抹茶風味、北海道牛奶雪糕買一送一優惠。全家便利商店冰品跳樓大降價啦！即起至10月15日前多款冰品單件特價29元，其中原價最昂貴的為「Niseko北海道蘋果冰淇淋／哈密瓜冰淇淋」，原價119元、特價29元，相當於下殺2.5折，記者實際走訪全家便利商店，已有部分門市被掃空，不過仍有不少店家有庫存，想要搶便宜快衝一波！並且相較於上一波「莫凡彼冰淇淋19元」即期品促銷不同，記者發現有不少特價冰品保存期限都還有1年以上，若是平常喜歡吃冰的民眾，不妨趁著優惠期間囤貨，一路吃到明年夏天也不過期。◾Niseko北海道蘋果冰淇淋／哈密瓜冰淇淋，2.5折（原價119元、特價29元）◾SEO JU巧克力風味蛋糕冰淇淋，3.7折（原價79元、特價29元）◾不倒翁胡椒風味香草冰淇淋甜筒，3.7折（原價79元、特價29元）◾SAKImoto嵜本檸檬柚子聖代，4.2折（原價69元、特價29元）◾嵜本吐司 黑森林莓果聖代，4.2折（原價69元、特價29元）◾韓國LOTTE紅豆艾葉年糕冰，4.2折（原價69元、特價29元）◾韓國ime堅果糖餅風味雪糕，4.2折（原價69元、特價29元）◾SEO JU卡士達布丁風味甜筒，4.2折（原價69元、特價29元）◾SEO JU玉米雪蛋糕，4.2折（原價69元、特價29元）◾binggrae紅豆鯛魚燒造型冰淇淋，4.2折（原價69元、特價29元）◾井村屋 檸檬可樂冰棒，4.5折（原價65元、特價29元）◾再睡5分鐘 棉被午茉莉綠小冰杯／日安紅濃茶歐蕾小冰杯，4.9折（原價59元、特價29元）◾Lavelee芒果實感雪糕，4.9折（原價59元、特價29元）除了全家冰品跳樓大降價外，7-11即起至10月15日前四葉至福雪糕買一送一優惠；以及莫凡彼冰淇淋第二件5折優惠。◾四葉至福焦糖風味雪糕買1送1，5折（原價99元、特價50元）◾四葉至福抹茶風味雪糕買1送1，5折（原價99元、特價50元）◾四葉至福北海道牛奶風味雪糕買1送1，5折（原價99元、特價50元）◾莫凡彼冰淇淋第2件5折，7.5折（原價120元、特價90元）