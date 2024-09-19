開啟漁業發展新契機！林園區中芸漁港新漁筏泊區啟用

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▲高雄市政府海洋局舉辦林園區中芸漁港新漁筏泊區啟用儀式，開啟林園漁業發展新契機。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市政府海洋局舉辦林園區中芸漁港新漁筏泊區啟用儀式，開啟漁業發展新契機。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局於今(19)日，在林園區中芸漁港，舉辦中芸漁港新漁筏泊區興建工程啟用儀式，市長陳其邁表示，中芸漁港新漁筏泊區興建工程啟用，可紓解中芸漁港現有泊區水域及碼頭擁擠情形，亦可提供汕尾漁港漁民停泊船位，緩解汕尾漁港因淤積，造成漁船出海作業困擾，未來市府會持續整合預算及資源，完善林園每一項基礎建設，提供鄉親更好的服務。中芸漁港新漁筏泊區興建工程啟用儀式，是由高雄市長陳其邁主持，高雄市政府海洋局局長黃登福、農業部漁業署副署長陳建佑、立法委員林岱樺、市議員王耀裕、李雨庭、林園區漁會理事長蘇居萬、顧問劉瑞卿，以及在地里長、漁民等與會。高雄市長陳其邁表示，林園沿近海漁業發達，貢獻漁業產值約8.2億元，養殖部分佔2.8億元，中芸漁港是林園最大的漁港，汕尾漁港則有鰻苗捕撈及石斑魚苗養殖，均為南台灣的漁業重鎮。陳其邁說，中芸漁港漁筏泊區興建工程總預算3.6億元，中央補助與地方負擔經費各一半，感謝漁業署、立委及地方議員們在預算上的支持，新增90個漁筏泊位，未來中芸地區港埠資源集中化，加上拍賣魚市場遷移，可發揮漁港最大功能，有利林園漁業持續發展。陳其邁並說，有關汕尾漁港淤積問題，由海洋局編列預算，讓林園大排的接口，堤岸要破堤，以利漁船順利進出，並讓水有所流動，改善異味，並提升汕尾漁港的整體功能，而汕尾海堤工程亦即將完工，未來可提供居民良好優質的海岸休憩環境。陳其邁指出，「捷運到林園，一車到底」的工程已順利開工，配合捷運建設，市府會於場站周邊招商投資開發，期待捷運通車後打造一條最便捷的觀光路線，吸引更多觀光客來到林園，享受海岸風光、漫步濕地公園、品嚐海鮮美味，帶動林園的發展與繁榮。