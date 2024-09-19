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黃曉明認愛葉珂！女方遭批「沒辨識度」網友狠酸：會不會認錯老婆

記者施以慧／綜合報導

▲黃曉明在今（19）日認愛網紅葉珂，但女方仍繼續遭受網友攻擊，不僅被批長相「沒辨識度」，更遭網友狠酸：「會不會認錯老婆？」（圖／翻攝微博）
▲黃曉明在今（19）日認愛網紅葉珂，但女方仍繼續遭受網友攻擊，不僅被批長相「沒辨識度」，更遭網友狠酸：「會不會認錯老婆？」（圖／翻攝微博）
46歲的中國男星黃曉明，今（19）日認愛酷似前妻Angelababy的網紅葉珂，在微博上霸氣官宣：「我們在一起了。」事實上，兩人過去就緋聞不斷，女方更因為長相神似Angelababy而備受討論，今天黃曉明正式曝光戀情，微博上又再度掀起腥風血雨，不少中國網友將槍口對準葉珂，狠酸：「辨識度太低，每次照片看起來都不一樣」、「科技感超重。」更嘲笑黃曉明：「會不會認錯老婆？」

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▲黃曉明（右）在離婚後火速戀上網紅葉珂（左），沒想到引發軒然大波。（圖／翻攝自微博）
▲黃曉明（右）在離婚後火速戀上網紅葉珂（左），沒想到引發軒然大波。（圖／翻攝自微博）
黃曉明離婚Angelababy　火速與葉珂爆緋聞

黃曉明過去和Angelababy曾是大陸演藝圈中的模範夫妻，婚後育有1子，不過卻在婚後多次爆出婚變，兩人也在2022年1月份官宣離婚，美滿婚姻僅維持6年，讓外界替兩人感到十分惋惜。而黃曉明在回歸單身後，火速與大陸網紅葉珂爆出熱戀緋聞，導致女方不斷被大力抨擊是「小三上位」、「知三當三」，爭議不斷。

葉珂慘被酸「沒辨識度」　網友質疑：照著大寶貝整的

但事實上，32歲的白富美網紅葉珂，其實大有來頭，不僅有過一段豪門婚姻，還非常會讀書，在求學期間更入選過「廣東高校最美校花100強」、「深圳大學10大女神」，不過成年後疑似迷戀上整容，又或是美肌模式開太大，讓她每次曬出美照，都被網友嘲諷「長得不一樣。」

▲葉珂的照片被網友翻出，（圖／翻攝微博）
▲葉珂的照片被網友翻出，並嘲諷她每張照片看起來都不一樣。（圖／翻攝微博）
如今黃曉明公開認愛葉珂，仍讓女方被推上風口浪尖，不少網友曬出她的9張照片狠酸：「葉珂辨識度太低了，她每次出來的照片看起來都不一樣，與她這樣的人談戀愛，是不是更能讓對象每天都擁有新鮮感？ 話說，你能記得她的臉嗎？」對此也有網友紛紛表示贊同，「這9張圖是1個人」、「就這麼說吧，網路上隨便抓1000來個女主播，都長這樣」、「全身上下臉都是科技感」、「明哥應該只是戀愛，不會留後」、「這大姐怎麼1張照片1張臉」、「感覺是照著大寶貝（Angelababy）整的。」

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