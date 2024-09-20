才不買iPhone 16！日本中古蘋果市場火爆　外國客直呼：超值選擇

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蘋果公司最新的iPhone 16系列手機在13日開放預購後，隨即引發「果粉」搶購潮，而新系列也即將於明（20）日正式開賣。雖然新款iPhone話題正夯，舊款機型熱度也不減，最近在日本的iPhone二手市場非常活躍，吸引許多外國消費者前往購買狀態良好的中古機。根據《朝日電視台》報導，隨著蘋果的iPhone 16系列即將在20日上市，近來日本二手iPhone市場需求也跟著活躍起來，不過不僅是新型號受到廣泛關注，二手型號也受到熱烈討論。位於東京澀谷的中古手機店GEO Mobile澀谷中心街店，其中iPhone的銷售區前就擠滿了許多消費者前往「挖寶」，一名顧客坦言，「因為iPhone 16馬上就要上市了，我想iPhone 15的價格應該會降一些。」在店內還能看到許多外國消費者，來自菲律賓的客人提到，「日本的二手機品質很好，他的朋友也常常來這家店購買」。另一名來自土耳其的男性則稱，「不想要花太多錢，暫時不打算買新機」，在挑選了幾分鐘後，他以11萬880日圓（約台幣2萬5017元）入手了iPhone 14 Pro，在日圓疲軟的現況下，他對於這個價格十分滿意，並稱「在土耳其購買一台iPhone的錢，在日本可以買到三台。」但有些消費者購買中古手機並不全是為了價格，一位韓國女性購買了8年前發售的iPhone SE，是因為舊款的iPhone拍出來的照片更可愛、更有韻味，為了自拍特別來購買。事實上，這名韓國女性的包包裡還有從其他店舖購買的四台舊款iPhone。GEO Mobile店店長石川理人透露，店裡的iPhone 13 512GB目前售價9萬3280日圓（約台幣2萬1046元），比起到蘋果專門店買新機約14萬日圓（約台幣3萬1588元），價格差了大約5萬日圓。而在新機上市的時刻，中古手機的數量也會增加，選擇會更多，「所以現在正是進行二手手機買賣的最佳時機。」