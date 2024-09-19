宋晟睿遭牽制擊中頭部！堅持打完4局後退場　中信兄弟回應已送醫

中信兄弟今（19）日前往台南，和統一7-ELEVEN獅進行攸關全年度勝率的「天王山系列賽」。比賽中卻出現意外，比賽4局上，兄弟外野手宋晟睿，遭到獅隊投手勝騎士的牽制球砸中，雖然當下仍留在場上，但在5局下退場，由岳政華接替守備。兄弟球團也在稍晚給出回應，表示宋承睿目前已送醫院急診，將做進一步的治療與觀察。
遭牽制球暴頭 堅持跑回象隊首分
本場比賽統一靠著陳鏞基的高飛犧牲打，以及林安可適時安打，在3局下率先搶分。不過來到4局下，兄弟首打者宋晟睿就敲出安打上壘，然而，卻在勝騎士轉身牽制一壘時，被擊中頭盔靠近後腦杓部分。
雖然經過教練、球隊醫療人員上場了解狀況後，宋晟睿仍留在場上，靠著江坤宇的安打，跑回球隊首分，並完成在4局下的守備任務。然而進到比賽5局下，兄弟宣布由岳政華代替宋晟睿鎮守中外野，而根據球團宣布消息，宋晟睿目前已送醫院急診，進一步治療與觀察。
這對正在積極爭奪下半季、全年度封王的兄弟來說，恐怕是相當不利的消息，因為宋晟睿在下半季的火燙手感，是球隊戰績扶搖直上的主因之一。總計下半季的104個打席，繳出3成4的高打擊率，且上壘率、長打率也都高達3成92、4成79，並且敲出3發全壘打。
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本場比賽統一靠著陳鏞基的高飛犧牲打，以及林安可適時安打，在3局下率先搶分。不過來到4局下，兄弟首打者宋晟睿就敲出安打上壘，然而，卻在勝騎士轉身牽制一壘時，被擊中頭盔靠近後腦杓部分。
雖然經過教練、球隊醫療人員上場了解狀況後，宋晟睿仍留在場上，靠著江坤宇的安打，跑回球隊首分，並完成在4局下的守備任務。然而進到比賽5局下，兄弟宣布由岳政華代替宋晟睿鎮守中外野，而根據球團宣布消息，宋晟睿目前已送醫院急診，進一步治療與觀察。
這對正在積極爭奪下半季、全年度封王的兄弟來說，恐怕是相當不利的消息，因為宋晟睿在下半季的火燙手感，是球隊戰績扶搖直上的主因之一。總計下半季的104個打席，繳出3成4的高打擊率，且上壘率、長打率也都高達3成92、4成79，並且敲出3發全壘打。