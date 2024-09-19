強化聯防應變能力！產業園區管理局台中港科技園區防災演練逼真

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▲產業園區管理局舉辦台中港科技園區防災演練，強化區域聯防應變能力。(圖／產業園區管理局提供)

▲產業園區管理局局長楊伯耕致詞。(圖／產業園區管理局提供)

▲產業園區管理局舉辦台中港科技園區防災演練，應變能力逼真。(圖／產業園區管理局提供)

經濟部產業園區管理局於今(19)日，在台中港科技園區，舉辦複合型災害事故緊急應變與區域聯防演練，以強化區域聯防應變能力，以及安全防護能力。產業園區管理局台中港科技園區防災演練，是由產業園區管理局局長楊伯耕主持，有環境部、國科會中科管理局、台中市政府，以及多個產業園區代表與會。產業園區管理局局長楊伯耕表示，產業園區管理局台中分局為提升台中港科技產業園區的安全防護能力，乃與環境部化學物質管理署，共同舉辦複合型災害事故緊急應變與區域聯防演練，包括這場演練所展示的協同合作精神，是應對大型災害的核心。楊伯耕說，無論是供水、供電調整，還是消防資源的支援，各單位之間的合作是關鍵，平時針對減災、應變及復原的演練，都是為了在災難發生時，能夠迅速整合資源，有效避免災情擴大。楊伯耕並說，此次演練情境為模擬強烈地震引發工廠內有機溶劑洩漏引起火災、液態毒性化學物質噴濺人員等之複合型災害，除模擬於廠內面對災害時之通報、人員疏散清點、應變分工、傷患救護及善後工作外，也展現台中港區應變及科技產業園區之區域聯防成效，包含多個公營或民營單位，於緊急應變過程中協助調整區域供電、供水、支援消防車輛、人員及緊急應變防護器材，以最快速、有效率方式共同協力控制災情。楊伯耕指出，此次演練更展現各搶救支援單位應變效率及安全性之作為，例如當港務消防大隊台中港隊消防單位到達災害現場時，工廠之管理權人立即提供廠內化學品種類、數量及位置等救災必要資訊外，同時也指派專人在場協助救災，另外也派出消防機器人偕同進入火災現場，進行滅火作業，避免救災人員直接進入高危險區域，降低救災風險。楊伯耕並指出，產業園區管理局將持續深化與各單位的合作，期許在更多的防災演練中，不斷優化園區的聯防應變機制，以確保園區內企業能夠在重大災害發生時，有效保護人員安全，減少經濟損失。