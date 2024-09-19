台東小米粽中毒案！警回現場地毯式搜索　3死者明日解剖

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台東縣小米粽中毒案釀3死、9送醫，衛福部從食餘驗出劇毒有機磷農藥「托福松」。警方今（19）日下午重回案發現場地毯式採證，並重建當日蝸牛、採集血桐葉、包粽過程，逐一詢問家屬及提供蝸牛的李姓男子，3名死者將在明日解剖釐清死因。案發地點為台東縣金峰鄉賓茂及壢坵部落，83歲老婦人自製小米粽，材料包含血桐葉、蝸牛、竹筍、豬肉、小米粉等，卻在食用後數小時喪命，11名前來親友參加喪事吃下剩餘的粽子，陸續出現身體不適，共釀成3死。衛福部緊急送驗剩下的粽子，並於今日召開記者會，說明台東小米粽事件初步調查結果，發現從食餘檢體中驗出劇毒有機磷農藥「托福松」，約96毫克就可能導致成人死亡。台東警方接獲地檢署指示，今日下午重回案發現場地毯式採證，重建撿蝸牛、採集血桐葉和包粽過程，並逐一詢問家屬和提供蝸牛的李姓男子。全案目前尚無被告，3具遺體20日將由法醫研究所法醫解剖以釐清死因。