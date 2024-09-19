高雄建商強強聯手挺進安平港　打造台南港灣新地標

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▲高雄四大咖挺進安平港水岸碼頭，打造台南港灣國際天際線。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.19）

▲「金城案」基地建案共1582坪，基地坐落在健康路與光州路的三角窗，位於漁光橋的正對面，西側與南側直接面對海線第一排。（圖／泰嘉開發提供）

台南安平港由亞果遊艇率先投資開發「亞果安平遊艇城」之後，三地、泰嘉、清景麟等高雄三大集團，接續標得「海洋之心」開發案；泰嘉和清景麟更進一步攜手泰郡建設，購得漁光橋正對面的金城段土地，在台南安平港海景第一排推出的「金城案」，今(19)日舉辦動土儀式。泰嘉開發董事長呂金發表示，台南安平商港在行政院核定「國際商港未來發展及建設計畫」之後，「北觀光、南自貿」已成安平港的發展主軸，而「金城案」剛好就在「北觀光」的海洋門戶上，因此，19日這個動土案，有別於建案動土的銷售造勢活動，不談個案行銷，而是聚焦在區域整體開發的願景和藍圖。呂金發指出，目前安平港「北觀光」的開發行動，已率先由台南在地的亞果遊艇集團（7566）分期開發「亞果安平遊艇城」。而三地集團旗下的南仁湖公司（5905）、泰嘉關連企業太普高（3284）、以及清景麟集團旗下的福裕（4513）等三家上市櫃公司，合資成立的「安平星讚公司」，在標得40678.79坪安平港陸域面積、以及11492坪海域面積，合計52171坪陸域和海域之後，將規劃開發的「海洋之心」案，預定今年10月將進行第二次環境影響評估，希望在環評通過後開始進行整地作業及申請建築執照，期望能在明年底前開始動工。「海洋之心」將分五期開發，第一期的「海洋綠洲商場」土地面積約11881坪，將興建29180坪的商場；第二期規劃在3718坪的土地面積，興建322戶的公寓式酒店，第三期的公寓式酒店，基地面積則有3532坪，興建數也是322間。呂金發表示，「海洋之心」第一期、第二期和第三期開發案，預定在2029年完工啟用。而第四期的「LEED國際商辦」、以及第五期的「公寓式酒店和水岸渡假酒店」，則預定2026年動工、2031年完工營運。整體投資金額估計超過150億元的「海洋之心」，開發與營運的焦點，跟「亞果安平遊艇城」有所區隔，「海洋之心」強調是一個養生、休憩、渡假、餐飲、娛樂的綜合開發案，水岸碼頭也將規劃水舞及燈光設計，讓這個區域能成為台南旅遊觀光的新景點。呂金發表示，隔著健康路與「亞果安平遊艇城」與「海洋之心」相望的「金城案」基地建案共1582坪，基地坐落在健康路與光州路的三角窗，位於漁光橋的正對面，西側與南側直接面對海線第一排，是由泰嘉開發、清景麟集團、以及泰郡建設合組的「三合國際建築公司」，規劃興建2棟82戶的大坪數豪宅、以及2戶店面。為了打造這座安平水岸碼頭的新地標，企圖成為南台灣最醒目的建築，全案委由橙田建築室研所羅耕甫建築師操刀1~2樓基座建築、公設及室內設計、地景藝術，並重金禮聘全球五大建築事務所之一的新加坡Aedas（凱達環球）負責大樓外觀設計，該案預定2028完工，進場銷售的時間，將配合「海洋之心」的開發進度，目前未定。