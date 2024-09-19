HYBE營運長邀辣妹開房！她隔天吸毒暴斃身亡　旁邊驚見超多保險套

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▲卡蜜拉（右）生前與大衛（左）交情甚好，男方還為了女方租下邁阿密市中心的高級公寓。（圖／翻攝自X）

▲卡蜜拉（右）在生前最後見的人就是大衛（左）。（圖／翻攝自X）

韓國知名娛樂公司HYBE，在捧紅天團BTS（防彈少年團）後，開始擴展事業版圖，並往國外發展，在日本、美國都開設了分公司。但近日HYBE卻傳出醜聞，任職於美國分公司的營運長大衛波爾諾（David Bolno），竟在已婚的狀態下與旗下女藝人卡蜜拉（Camila Sterling）出入酒店，卡蜜拉還在該飯店疑似因吸毒過量暴斃身亡，身邊還散落不少保險套，離奇死狀讓外界震驚不已。事實上，該案件發生於去年3月，只不過近日才在韓國娛樂圈傳開，根據外媒報導，卡蜜拉生前與大衛交情甚好，大衛還曾為了卡蜜拉租下邁阿密市中心的高級公寓，而卡蜜拉生前也曾和友人介紹大衛是她的「男朋友」，兩人更一同進出每晚要價美金1500元（約新台幣48314元）的五星級臨海酒店，只是沒想到2023年3月30日，卡蜜拉會死於該酒店房間裡。還原事發當天的經過，卡蜜拉上午8點曾打電話要求客房服務，只是當工作人員抵達該房間時，門上卻掛著「請勿打擾」的告示牌，工作人員只好將東西置放在門口後離開，但一直到中午12點，酒店櫃台仍不見卡蜜拉來退房，只好到房間查看，沒想到卻發現卡蜜拉已倒臥在浴缸內身亡。根據相關單位調查，卡蜜拉陳屍於浴缸內，身上裹著毛巾，詭異的是，她身旁有好幾袋被稱為迷幻藥物的「粉紅古柯鹼」，地板還散落一堆保險套和擦過鮮血的衛生紙，讓人感到匪夷所思。後續驗屍報告出爐，法醫發現卡蜜拉的體內有2顆白色藥丸，肺部和腦部也都有充血狀況，藥檢結果則呈現陽性，確定在生前曾吸食安非他命、搖頭丸等毒品，加上卡蜜拉本身就患有癲癇，因此卡蜜拉最終的死因被判定為「多種藥物的急性綜合中毒」。由於調查報告中指出事發前並沒有第3人進出過該套房，除了卡蜜拉以外，唯一進入該房間的人僅有大衛，因此當時相關單位也推斷，大衛是卡蜜拉生前最後一個見到的人。雖然大衛在該案中涉有重嫌，不過因為他早早就離開酒店，最後仍安全下莊，不過大衛深知外界對他將議論紛紛，所以也強硬表示自己與卡蜜拉並無男女之情：「我真的很欣賞她，原本我在幫她製作音樂，這真的是一場可怕的悲劇。」明明是去年的案件，但卻在近日被爆出，卡蜜拉死於非命一事在韓國不斷發酵，網友針對該案直呼根本震碎三觀：「HYBE真是什麼鳥事都有，好噁，我要吐了」、「該不會是用公司的錢請她住高級飯店，不要花錢給HYBE用了」、「雖然是美國分公司，但這一年都沒有在韓國爆開，HYBE也太用力壓新聞了吧」、「雖然他沒有謀殺等罪名，但已婚的機構高層和年輕練習生發生這種事，在韓國肯定會引起軒然大波」、「以權利為武器，剝削想要實現夢想或嚮往夢想的年輕女性，是娛樂圈長期存在的惡行」、「花在偶像身上的錢都進了那些人的口袋。」