陳鏞基敲再見安！統一獅4：3險勝中信兄弟　明有望超車全年度第一

統一7-ELEVEN獅今（19）日在主場迎戰中信兄弟，進行攸關全年度勝率的「天王山系列賽」，雙方僅有1.5場勝差的距離。獅象都派出陣中王牌先發，由克迪交手勝騎士，統一在3局下率先搶分，但兄弟在4局上立刻還以顏色，將比分追平，雙方一路鏖戰到9局都維持3：3平手。不過統一在9局下靠著張仁瑋的關鍵失誤，獲得反攻機會，陳鏞基一棒敲出再見安打，幫助獅隊以4：3奪下天王山系列戰的首勝。同時，雙方只剩下0.5場勝差，有望在明（20）日比賽要回全年度第一寶座。
獅隊安打搶分 江坤宇一棒追平
比賽前2局雙方都沒有得分，在3局下飄起小雨，統一的許哲晏、邱智呈接連敲出安打，形成一、三壘有人的進攻機會，靠著陳鏞基的左外野高飛犧牲打，送回邱智呈，幫助獅隊先馳得點，林安可再接力敲出適時安打，取得2：0領先。
來到4局上，勝騎士補位防守出現失誤，錯失關鍵出局數外，也陷入滿壘危機，結果被江坤宇一棒敲出適時安打，迅速將分數追回，雙方回到2：2平手。比賽5局上，天空又突然降下大雨，統一成功守下，比賽在5局下前宣布因雨暫停。
兄弟9局失誤釀禍 陳鏞基敲再見安
統一在7局上派出牛棚投手邱浩鈞，接連送出保送後，遭遇一人出局、滿壘危機，陳俊秀敲出帶有超前分的高飛犧牲打，兄弟反倒以3：2領先統一。兄弟牛棚在7局下也遇到失分麻煩，陳傑憲在一、三壘有人情況，敲出一游間滾地球，雖然被張仁瑋攔下，但仍護送三壘上的陳聖平跑回追平分。
8局下，兄弟後援投手呂彥青靠著牽制，抓下關鍵出局數，為自己解決危機。比賽來到9局下的最後進攻機會，陳傑憲雖然打出中間方向的軟弱滾地球，結果二壘手張仁瑋發生接球失誤，錯失完成雙殺守備的機會，最終被陳鏞基敲出左外野的再見安打，以4：3氣走兄弟，收下天王山系列戰的首勝。
本場比賽，陳鏞基共4打數敲出3安猛打賞，貢獻2分打點，而先發勝騎士則是主投6局，被敲5支安打，失2分，無關勝敗。值得一提的是，由於下半季第2的味全龍，在同日以9：1大勝樂天桃猿，因此兄弟的下半季封王魔術數字被凍結在M10。
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比賽前2局雙方都沒有得分，在3局下飄起小雨，統一的許哲晏、邱智呈接連敲出安打，形成一、三壘有人的進攻機會，靠著陳鏞基的左外野高飛犧牲打，送回邱智呈，幫助獅隊先馳得點，林安可再接力敲出適時安打，取得2：0領先。
來到4局上，勝騎士補位防守出現失誤，錯失關鍵出局數外，也陷入滿壘危機，結果被江坤宇一棒敲出適時安打，迅速將分數追回，雙方回到2：2平手。比賽5局上，天空又突然降下大雨，統一成功守下，比賽在5局下前宣布因雨暫停。
兄弟9局失誤釀禍 陳鏞基敲再見安
統一在7局上派出牛棚投手邱浩鈞，接連送出保送後，遭遇一人出局、滿壘危機，陳俊秀敲出帶有超前分的高飛犧牲打，兄弟反倒以3：2領先統一。兄弟牛棚在7局下也遇到失分麻煩，陳傑憲在一、三壘有人情況，敲出一游間滾地球，雖然被張仁瑋攔下，但仍護送三壘上的陳聖平跑回追平分。
8局下，兄弟後援投手呂彥青靠著牽制，抓下關鍵出局數，為自己解決危機。比賽來到9局下的最後進攻機會，陳傑憲雖然打出中間方向的軟弱滾地球，結果二壘手張仁瑋發生接球失誤，錯失完成雙殺守備的機會，最終被陳鏞基敲出左外野的再見安打，以4：3氣走兄弟，收下天王山系列戰的首勝。
本場比賽，陳鏞基共4打數敲出3安猛打賞，貢獻2分打點，而先發勝騎士則是主投6局，被敲5支安打，失2分，無關勝敗。值得一提的是，由於下半季第2的味全龍，在同日以9：1大勝樂天桃猿，因此兄弟的下半季封王魔術數字被凍結在M10。