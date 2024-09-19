陳鏞基敲再見安！統一獅4：3險勝中信兄弟　明有望超車全年度第一

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▲統一獅指定打擊胡金龍，本場共3打數敲出2安打，可惜後續隊友沒能銜接火力。（圖／統一獅提供）

▲統一獅先發洋投勝騎士，面對中信兄弟，主投6局，被敲5支安打，失2分，無關勝敗。（圖／統一獅提供）

統一7-ELEVEN獅今（19）日在主場迎戰中信兄弟，進行攸關全年度勝率的「天王山系列賽」，雙方僅有1.5場勝差的距離。獅象都派出陣中王牌先發，由克迪交手勝騎士，統一在3局下率先搶分，但兄弟在4局上立刻還以顏色，將比分追平，雙方一路鏖戰到9局都維持3：3平手。比賽前2局雙方都沒有得分，在3局下飄起小雨，統一的許哲晏、邱智呈接連敲出安打，形成一、三壘有人的進攻機會，靠著比賽5局上，天空又突然降下大雨，統一成功守下，比賽在5局下前宣布因雨暫停。兄弟牛棚在7局下也遇到失分麻煩，陳傑憲在一、三壘有人情況，敲出一游間滾地球，雖然被張仁瑋攔下，但仍護送三壘上的陳聖平跑回追平分。8局下，兄弟後援投手呂彥青靠著牽制，抓下關鍵出局數，為自己解決危機。比賽來到9局下的最後進攻機會，本場比賽，陳鏞基共4打數敲出3安猛打賞，貢獻2分打點，而先發勝騎士則是主投6局，被敲5支安打，失2分，無關勝敗。值得一提的是，