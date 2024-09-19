降息後熱錢井噴潮來了！美股道瓊早盤大漲近500點　輝達勁揚4％

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美國聯準會（Fed）於台灣時間週四凌晨宣布降息2碼，正式開啟降息週期。美股雖未在昨日立即反應，但19日開盤後氣勢如虹，各主要指數全面上漲。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲483.56點、約1.17％；標普500指數上漲103.30點、約1.84％；那斯達克指數上漲493.09點、約2.81％；費城半導體指數上漲215.10點、約4.43％。根據《CNBC》報導，降息刺激投資人重回樂觀積極情緒，科技股也吹響進攻號角，輝達（Nvidia）早盤一度上漲4.35％，報118.30美元，受輝達激勵，台積電ADR早盤一度上漲4.24％，報174.38美元。其他大型科技股像是AMD、美光、Meta等也均有好表現。聯準會降息2碼的決定讓部分交易員感到意外，但也有許多人認為這是好事。經濟學家西格爾（Jeremy Siegel）就表示，「降息2碼對市場來說是個好消息，對經濟來說也是個好消息」。另外美國勞工部週四公佈上週初領失業金人數為21萬9千人，低於外界預期的23萬人，也創下近4個月以來的最低水準，顯示勞動力市場比預期的更具韌性，美國經濟軟著陸越來越有希望實現。