快訊／黎巴嫩呼叫器爆炸增至37死　BAC在台辦事處女員工移送士檢

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黎巴嫩真主黨成員所使用的呼叫器（BB call）傳出集體爆炸釀重大傷亡，迄今死亡人數累積達37人、3千多人受傷，外媒指稱呼叫器製造商「金阿波羅」來自台灣公司，士林地檢署今（19）日上午指揮調查局國安站搜索金阿波羅、BAC公司在台辦事處等4處，查扣授權合約、帳冊等相關文件資料，並約談金阿波羅公司董事長許清光及匈牙利BAC公司在台辦事處承租人吳姓女子釐清關聯性。今日晚間，許清光、吳女先後被移送士檢複訊，面對大批媒體詢問，始終不發一語。外媒報導指出，為了防止以色列駭客竊取手機通訊，黎巴嫩真主黨成員採購大量呼叫器取代手機通訊，不料卻傳出呼叫器集體爆炸，事後該款爆炸的呼叫器被發現貼有台灣廠商「Gold Apollo」（金阿波羅）Logo，並傳出這起攻擊為以色列特工駭進呼叫器進行無線電干擾，讓呼叫器電池過載發熱後爆炸，也使得台灣金阿波羅公司聲名大噪。士檢認為全案已為國安問題，主動剪報分案，並指分由國安專組主任檢察官周芝君積極偵辦，將儘速釐清全案事實，若有涉及不法將依法嚴處。