張育成連2場開轟！羅戈7局狂飆9次三振　富邦悍將1:0險勝台鋼雄鷹

張育成發威！富邦悍將今（19）日出戰台鋼雄鷹，先發投手羅戈繳出7局、9次三振無失分演出，加上「國防部長」張育成在8局上的陽春砲突破僵局，幫助富邦悍將以1：0拿下勝利，而雄鷹先發投手後勁雖然沒有獲得隊友火力支持，但也交出6局無失分好成績，仍讓他延續不敗紀錄。張育成連續2場開轟，本季已經累積9轟出爐，他在下半季加入富邦悍將，但看來已經慢慢適應中職節奏。
張育成開轟 富邦贏球保證
富邦悍將前一場才以張育成的全壘打表現以5:2擊敗中信兄弟，不過目前整體來說，張育成的加入，還是對富邦打線有很大幫助。
羅戈今天賽前面對雄鷹隊是3勝0敗、防禦率1.10，今天雖被敲出5支安打，自己也投出3次四壞，但就是沒讓雄鷹越雷池一步，以108球投完7局，還出現9次三振，其中5局下更是連3K。
後勁本季在11場先發取得7勝0敗的戰績，今天原本有機會挑戰追平1991年味全龍隊陽介仁的8勝0敗紀錄，他6局被敲6支安打，但都能夠化解失分危機，力保不失，但打線卻沒有火力支援。
富邦悍將8局上由張育成對戰黃群，張育成又敲出左外野陽春砲，先馳得點，這是他個人連續兩場開轟、本季第9轟，張育成對戰黃群的第2轟，前一次是8月21日的再見全壘打。
台鋼9局下反攻無力，曾峻岳上場關門，順利連續飆出三振解圍，拿下救援成功。
樂天不敵味全龍 劉基鴻開轟MVP
味全龍今在客場迎戰樂天桃猿，靠著伍鐸主投5局失1分，與在4局與6局分別拿下4分雨3分，終場就以9：1擊敗桃猿收下3連勝，猿隊則是吞下2連敗。龍隊劉基鴻本場繳出猛打賞，更在8局上掃出陽春砲，貢獻3分打點包括在4局上掃出勝利打點拿下本場MVP。
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富邦悍將前一場才以張育成的全壘打表現以5:2擊敗中信兄弟，不過目前整體來說，張育成的加入，還是對富邦打線有很大幫助。
羅戈今天賽前面對雄鷹隊是3勝0敗、防禦率1.10，今天雖被敲出5支安打，自己也投出3次四壞，但就是沒讓雄鷹越雷池一步，以108球投完7局，還出現9次三振，其中5局下更是連3K。
後勁本季在11場先發取得7勝0敗的戰績，今天原本有機會挑戰追平1991年味全龍隊陽介仁的8勝0敗紀錄，他6局被敲6支安打，但都能夠化解失分危機，力保不失，但打線卻沒有火力支援。
富邦悍將8局上由張育成對戰黃群，張育成又敲出左外野陽春砲，先馳得點，這是他個人連續兩場開轟、本季第9轟，張育成對戰黃群的第2轟，前一次是8月21日的再見全壘打。
台鋼9局下反攻無力，曾峻岳上場關門，順利連續飆出三振解圍，拿下救援成功。
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味全龍今在客場迎戰樂天桃猿，靠著伍鐸主投5局失1分，與在4局與6局分別拿下4分雨3分，終場就以9：1擊敗桃猿收下3連勝，猿隊則是吞下2連敗。龍隊劉基鴻本場繳出猛打賞，更在8局上掃出陽春砲，貢獻3分打點包括在4局上掃出勝利打點拿下本場MVP。