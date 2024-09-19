張育成連2場開轟！羅戈7局狂飆9次三振　富邦悍將1:0險勝台鋼雄鷹

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張育成發威！富邦悍將今（19）日出戰台鋼雄鷹，先發投手羅戈繳出7局、9次三振無失分演出，加上「國防部長」羅戈今天賽前面對雄鷹隊是3勝0敗、防禦率1.10，今天雖被敲出5支安打，自己也投出3次四壞，但就是沒讓雄鷹越雷池一步，以108球投完7局，還出現9次三振，其中5局下更是連3K。後勁本季在11場先發取得7勝0敗的戰績，今天原本有機會挑戰追平1991年味全龍隊陽介仁的8勝0敗紀錄，他6局被敲6支安打，但都能夠化解失分危機，力保不失，但打線卻沒有火力支援。台鋼9局下反攻無力，曾峻岳上場關門，順利連續飆出三振解圍，拿下救援成功。味全龍今在客場迎戰樂天桃猿，靠著伍鐸主投5局失1分，與在4局與6局分別拿下4分雨3分，終場就以9：1擊敗桃猿收下3連勝，猿隊則是吞下2連敗。龍隊劉基鴻本場繳出猛打賞，更在8局上掃出陽春砲，貢獻3分打點包括在4局上掃出勝利打點拿下本場MVP。