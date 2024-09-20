開箱iPhone 16 Pro／新機傳說會有「蘋果香」？愛環保貼紙也省了

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▲iPhone 16 系列外包裝一樣走環保路線，沒有膠膜，採用紙膠帶一撕即開。（圖／記者陳明安攝）

▲iPhone 16 系列為了減少塑膠製品的使用，從這一代開始不再提供蘋果貼紙。（圖／記者陳明安攝）

▲傳說新iPhone 開箱會有特殊的「蘋果香」，但其實只是一般3C新品的味道。（圖／記者陳明安攝）

蘋果iPhone 16系列台灣今（20）日正式開賣，《NOWnews》和讀者同步於今天一起開箱iPhone 16 Pro！蘋果依舊「愛環保」，外包裝沒有膠膜，盒裝內不只沒有充電頭，就連維持了47年的傳統都取消，蘋果貼紙正式走進歷史，盒裝內只有附上一條電源線和退卡針。此外，在資深果粉之間流傳蘋果新機開箱會有一股特殊的「蘋果香」，根據記者實際認真聞過，其實就是一股3C產品的新機味道，真的沒有特別不同。iPhone 16 Pro 的外包裝延續了蘋果一貫的簡約風格，顏色以白色為主，正面印有手機螢幕的圖案，沒有任何關於16的字樣，只在產品說明欄位有小字，確實從外盒看不出來到底是第幾代iPhone。包裝的部分，蘋果今年依舊強調環保，希望可以減少了塑料的使用，因此外盒延續沒有膠膜的設計，上下紙膠帶撕開後就能開箱。在環保理念下，延續了47年的蘋果LOGO貼紙也正式走入歷史，盒裝內除了 iPhone 16 Pro 本機外，還算貼心的有附上編織材質的Type-C 充電線以及退卡針，以前會塞在說明書的蘋果貼紙這次確定沒了。但網路有一說，可以在官方Apple Store購機的時候跟店員索取，但經銷商則沒有該項福利。趁著新機開箱之際，順便來破解一下江湖傳說，在資深果粉圈裡或多或少有耳聞，蘋果手機開箱會有一股特殊的「蘋果香」，但並不是真的香氣，而是一股3C產品會有的新機味道，記者實際聞其實真的就跟一般3C新機味道差不多，但味道有比較淡一些。實際請教經常開箱各式新機的達人廖阿輝，他認為蘋果新機真的沒有特別的香味，就是一股電子產品生產時會出現的清洗液殘留味道。