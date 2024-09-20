開箱iPhone 16 Pro／全新「相機控制」好用嗎？需要一點時間學習

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▲相機控制按鍵被蘋果視為一項創新突破的設計。（圖／記者陳明安攝）

▲直式拍攝時使用相機控制按鍵，感覺更順手。（圖／記者陳明安攝）

▲相機控制按鍵點按兩下，可以切換更進階的拍照功能。（圖／記者陳明安攝）

蘋果 iPhone 16 今（20）天開賣，《NOWnews》和讀者同一時間開箱新機。在這次iPhone 16 系列裡很大的賣點就是「相機控制」按鍵，且佛心的在四款新機裡面都有配置此按鍵，蘋果商品介紹第一個就是「相機控制」按鍵，但真的有很好用嗎？記者在第一次使用時會有點抓不到壓的力道，多試幾次才抓到訣竅，搞懂邏輯後就覺得很方便，且單手抓拍特別有帥氣感。蘋果將iPhone 16系列的「相機控制」按鍵視為一項創新突破的設計，但如果稍稍有在關心手機產業的話，應該會知道，日系手機品牌SONY其實早早就有相機按鍵，蘋果身為科技產業最強的落後者，不是不到只是時機未到，在遲到這麼久的時候推出，應該是可以帶來更好的操作體驗。針對新按鈕，蘋果官方提供更多的說明，官網解釋，相機控制按鈕表面是質感光滑的藍寶石玻璃，周圍搭配同色系的精緻不鏽鋼飾邊，按鈕有觸覺回饋，可模擬數位單眼相機按下快門的觸感，是蘋果首創全新觸控感測器，更可精準識別各種互動，如點按和滑動。🟡操控邏輯如下：❗按壓一下→拍照❗拍攝模式下，長按不放→錄影，手放掉就會暫停錄影❗拍攝模式下，輕壓一下→開啟變焦，滑動即可操控❗拍攝模式下，輕壓兩下→切換其他功能，透過滑動可以選擇曝光、景深、變焦、相機、攝影風格和色調，壓一下就能選擇。記者第一次操控全新的「相機控制」按鍵時是模仿官方的手勢，手指抬起再按下，但有點掌握不了力道，無法順暢切換到其他功能，後來發現，其實最順暢的手勢就是單手握持手機，手指頭不用離開按鍵，指頭直接貼在按鍵上向內壓，即可完成，按鍵上有感應回饋，可以讓指頭感受到功能被開啟。一開始確實需要一點時間適應操作邏輯，但不難上手，且加裝手機殼手握感更好，在按壓相機控制上會更加明確。至於相機控制功能有沒有好棒棒值得推坑！對於果粉，iPhone在外型上有了全新的突破，很難不心動。對於喜歡拍照的人來說，可以進階快速的調整數值也很能推坑，未來還有半按快門的對焦功能，可以迎合習慣使用相機的用戶。一般民眾需不需要？可以單手拍照，還能進階操控其他數值，感覺很帥氣，雖然現在鎖定功能就有相機快捷，但有實體按鍵可以更明確地找到快門，拿起手機就能拍照，不會漏掉精采瞬間，真心也還是覺得不錯啦！