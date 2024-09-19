景美女中入學分數大輸2所私立高中　專家、補教業主任點出關鍵

隨著許多學校迎來開學，相關的話題成為民眾議論的焦點，當中包括曾為女校前3志願的台北市立景美女子高級中學，卻只位居今年國中會考基北區入學成績第28名，私立薇閣中學名列前10名，國教行動聯盟理事長王瀚陽今（19）日《NOWnews今日新聞》記者電訪表示，景美女中入學分數下跌的原因除了地理位置，也與公私立學校差異的學習風氣、近年頻傳的校安事件有關。另有知名連鎖補習班主任表示，公校成績M型化嚴重 ，孩子就讀私校至少可以保證家長對於成績的要求標準。
113年國中會考基北區錄取分數不分男女前12名，依序包括建中、北一女、師大附中、成功高中、中山女高、松山高中、私立薇閣高中、大同高中、中崙高中、延平高中、板橋高中、政大附中，然而老牌女中之一，曾為女校前3志願的景美女中，加上參照男女入學成績後只位居第28名。
就有網友對此在PTT發文直呼，「聽說蔡依林讀景美女中那幾年，入學分數只輸中山女高，也是基隆、台北、新北、桃園的女學生的第3志願，分數跟松山高中差不多，總排名大約第4名到第5名。」還有人說，「政大附中（第14名）、景美女中的分數掉的較多，可見得距離遠還是會影響學生選填意願。」
王瀚陽表示，基北區包括景美女中的在內等中段班的公校，入學分數會輸私立薇閣高中等排名維持前段班的私校，首先是與近年強調就近入學有關，景美女中位於台北市的非核心區域，學生為了就讀搬遷戶口就會比較麻煩，反之位於相同學區的學生，家長可能就也不讓孩子就讀邊陲地帶的公立學校。
除此之外，王瀚陽指出，私立薇閣高中等私校排名靠前的原因，還有公校不像私校可能還有住宿、晚自習，反之早自習、第八節都被取消，所有課程只能在一定的時間完成，也讓家長懷疑，這樣的情況是否能讓孩子學完、學好所有課程進度？許多家長擔心108課綱上路以後的學習情況，而把孩子送往私校，而且一些私校的大學入學的成績榜單，的確不輸一些前段班的公校。
另一方面，王瀚陽提到，近年校園安全事件的發生頻率較高，也讓家長對於公校的老師「究竟有無辦法管好孩子」秉持保留態度，甚至覺得公校相比私校的教師，真的比較不會管理孩子，而且其實很難避免有的家長為了要讓孩子就讀私立高中，而去調整戶口甚至就讓孩子跨區域就讀的情況，這點在公立高中其實也是常見的景象。
不光基北區，就連桃連區也有不少家長比起公立學校，寧可讓孩子就讀私立學校，知名連鎖補習班主任接受《NOWnews今日新聞》記者採訪表示，會有這樣的情況在於，公校成績M型化嚴重 ，孩子送到私校至少可以保證家長對於成績的要求標準，而且私校校風嚴禁，不單針對成績，還有服裝儀容、3C產品、霸凌風氣管控等。
不過主任觀察，基北區的家長要讓孩子就讀私校可能誘因在於豐富的社團、遊學等活動，桃園地區主要是以考試成績作為主要考量，就有一名就讀私校的女同學，想讓弟弟走上一樣的道路，奈何弟弟程度稍顯吃力，備考過程艱辛很多，還有一名女同學，是因家長單純有感很多公校霸凌事件，影響個人對於公校的觀感，所以堅持要讓孩子就讀私校。
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就有網友對此在PTT發文直呼，「聽說蔡依林讀景美女中那幾年，入學分數只輸中山女高，也是基隆、台北、新北、桃園的女學生的第3志願，分數跟松山高中差不多，總排名大約第4名到第5名。」還有人說，「政大附中（第14名）、景美女中的分數掉的較多，可見得距離遠還是會影響學生選填意願。」
王瀚陽表示，基北區包括景美女中的在內等中段班的公校，入學分數會輸私立薇閣高中等排名維持前段班的私校，首先是與近年強調就近入學有關，景美女中位於台北市的非核心區域，學生為了就讀搬遷戶口就會比較麻煩，反之位於相同學區的學生，家長可能就也不讓孩子就讀邊陲地帶的公立學校。
除此之外，王瀚陽指出，私立薇閣高中等私校排名靠前的原因，還有公校不像私校可能還有住宿、晚自習，反之早自習、第八節都被取消，所有課程只能在一定的時間完成，也讓家長懷疑，這樣的情況是否能讓孩子學完、學好所有課程進度？許多家長擔心108課綱上路以後的學習情況，而把孩子送往私校，而且一些私校的大學入學的成績榜單，的確不輸一些前段班的公校。
另一方面，王瀚陽提到，近年校園安全事件的發生頻率較高，也讓家長對於公校的老師「究竟有無辦法管好孩子」秉持保留態度，甚至覺得公校相比私校的教師，真的比較不會管理孩子，而且其實很難避免有的家長為了要讓孩子就讀私立高中，而去調整戶口甚至就讓孩子跨區域就讀的情況，這點在公立高中其實也是常見的景象。
不光基北區，就連桃連區也有不少家長比起公立學校，寧可讓孩子就讀私立學校，知名連鎖補習班主任接受《NOWnews今日新聞》記者採訪表示，會有這樣的情況在於，公校成績M型化嚴重 ，孩子送到私校至少可以保證家長對於成績的要求標準，而且私校校風嚴禁，不單針對成績，還有服裝儀容、3C產品、霸凌風氣管控等。
不過主任觀察，基北區的家長要讓孩子就讀私校可能誘因在於豐富的社團、遊學等活動，桃園地區主要是以考試成績作為主要考量，就有一名就讀私校的女同學，想讓弟弟走上一樣的道路，奈何弟弟程度稍顯吃力，備考過程艱辛很多，還有一名女同學，是因家長單純有感很多公校霸凌事件，影響個人對於公校的觀感，所以堅持要讓孩子就讀私校。