開箱iPhone 16 Pro／「混音」功能超神！「錄音室」模式雜音消光

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▲混音模式下可以進階調整效果強弱。（圖／螢幕截圖）

▲iPhone 16 全系列都有支援「混音」功能。（圖／記者陳明安攝）

蘋果iPhone 16今（20）天終於開賣！《NOWnews》同步取得iPhone 16 Pro新機開箱。今年在iPhone 16 Pro 配備四個錄音室品質的麥克風，這意味著可以降低背景雜音，不只如此，最讓人驚艷的就是錄影後可以「混音」，除了標準版之外還提供3種能，實際在下雨吵雜的街邊拍攝影片，透過「錄音室」混音功能，大幅降低了背景雜音，真的超神！適合有重度錄音或拍攝需求的用戶，另外還有「電影級」和「畫面內」功能可以選擇。這次最讓人感到驚喜的功能「混音」絕對可以入列其中，可以在影片拍攝後，透過混音功能來編輯聲音，在「標準」模式下，因有4顆麥克風，其實已經有消除部分風切聲雜音，另外還有「畫面內」模式，官方解釋為可以隔離鏡頭前說話者的聲音，消除鏡頭外多餘的聲音，但可以想像是人聲比較遠的效果，而「電影級」則是把攝影機畫面內和外人聲一併收錄，混音後投向螢幕前，環境噪音則為環繞聲效，會感覺人聲是比較前面一點的效果。但比較讓人感到驚喜的模式是「錄音室」，真的會大驚的程度，可以讓聲音聽起來像是在專業工作室中裡面錄製，聲音清晰，且可以過濾掉背景雜音，擁有更高品質的音訊效果，同時還可以用滑桿調整所有混音的強度。記者實際在下雨的街邊拍攝，其他模式都還能聽到明顯的環境雜音，但切換到錄音室並將等級開到最大，背景音幾乎是消除了8成的狀態，留下清晰的人聲，對於有經常拍片需求的人來說，會是一項非常需要的功能，「混音」功能：畫面內：可以隔離鏡頭前說話者的聲音，消除攝鏡頭外多餘的聲音。錄音室：讓音訊聽起來就像是在專業工作室中所錄製，即使說話的人和麥克風隔著一段距離，錄音效果仍像靠近麥克風說話一樣清晰。電影級：則可將音訊格式化為如同電影中的聲音，攝影機畫面內部和外部的人聲一併收錄。整合混音後投向螢幕前，周圍環境噪音則為環繞聲效。