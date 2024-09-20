iPhone 16 Pro比上一代多了7大升級　但維持47年傳統福利沒了

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▲蘋果維持了47年盒裝內會附上LOGO貼紙，到了iPhone 16 正式走入歷史。（圖／記者陳明安攝）

▲iPhone 16 Pro（左）的螢幕邊框比iPhone 15 Pro（右）更加細窄。（圖／記者陳明安攝）

▲iPhone 16 Pro（左）為6.3吋，iPhone 15 Pro（右）為6.1吋，高度也高了一些。（圖／記者陳明安攝）

▲iPhone 16 Pro和上一代的握持感沒有太大差異。（圖／記者陳明安攝）

趁著開賣前，將新iPhone 16 Pro 拿來和iPhone 15 Pro 比一比， 雖然猛一看其實很難判別出來，但仔細比對還是有不少新功能登場。除了處理器勢必要代代換新之外，這次在螢幕、性能、相機功能和續航等方面都提升，《NOWnews》整理實際比對後iPhone 16 Pro的 7大優勢，但原本會有的蘋果LOGO貼紙，在這一代被取消了。iPhone 16 Pro 的螢幕尺寸為 6.3 吋，相較於 iPhone 15 Pro 的 6.1 吋，稍稍增加了一點，但體感的操作上並沒有太大的差異。iPhone 16 Pro 使用窄邊框設計，邊框比上一代更細，雖不是無邊框設計，但極窄又等邊，整體看起來相當舒服。提升iPhone 16 Pro 配備 A18 Pro 晶片，而 iPhone 15 Pro 則使用 A17 Pro 晶片。A18 Pro 在運行效率上提升了約 15%，電量消耗降低 20%。iPhone 16 Pro 的超廣角鏡頭從原本的 1200 萬像素升級至 4800 萬像素。iPhone 16 Pro 加入了「混音」功能，可以自行選擇不同效果的聲音表現，其中「錄音室」效果相當明顯，可以很明顯的過濾掉雜音，就像是靠近麥克風說話一樣清晰。iPhone 16 Pro 的影片觀看續航時間增至 27 小時，相較於 iPhone 15 Pro 的 23 小時有明顯提升。導入全新的相機控制按鈕，可以即按即拍，長按不放可以錄影，輕壓一下會開啟變焦，滑動即可操控，輕壓兩下能切換曝光、景深、變焦、相機、攝影風格和色調等。