CBL／學霸對決！臺大主場戰UBA霸主政大　Fubon Angels也到場應援

第二屆CBL大學籃球主客場邀請賽參賽隊伍國立臺灣大學男子籃球隊，將在今（20）日於臺大綜合體育館迎來第二場主場賽事，對陣UBA籃壇強權政大雄鷹，預計將有2000名熱情球迷湧入體育館觀賽，為球隊加油打氣。
今年臺大主辦CBL大學籃球主客場邀請賽，由全一般生組成的臺大男籃於9月12日迎戰上屆UBA公開男一級8強隊伍臺灣藝大，雖然失誤過多以43：95吞下敗仗，但臺大男籃藉由CBL大學籃球主客場邀請賽碰上一級強隊，測試不同的戰術、陣容，也能從中找到問題並進行修正，希望能在UBA公開男二級獲得更佳表現。
臺北富邦勇士籃球隊、Fubon Angels共襄盛舉
臺大貓頭鷹對決政大雄鷹的比賽預計於9月20日晚間6點開放入場，開場表演將由臺大競技啦啦隊熱力四射的演出點燃全場，中場活動由Fubon Angels助陣，並邀請臺大EMBA學生會、臺北富邦勇士籃球隊球員林志傑、周桂羽、洪楷傑、陳又瑋、賴廷恩，及屏東麟洛國中籃球隊參與公益投籃賽，並由富邦勇士球員贈送周邊商品，讓觀眾滿載而歸。
當天臺大男籃主場活動提供多項豐富贈品，包含大魯閣棒壘球電子優惠券、搖搖杯、跳繩、按摩球、可調式槓鈴等，到場支持的觀眾追蹤臺大男籃IG，還有機會獲得限量二次運球與臺大聯名鑰匙圈。
臺大男籃YouTube頻道賽事直播
本次賽事將由國立體育大學轉播團隊現場轉播，球迷若無法親臨現場，也可透過臺大男籃YouTube頻道觀看比賽直播。當天賽事由臺大校友林志隆、陳威樺、洪楷傑擔任主播與賽評，為觀眾帶來精彩賽事講解。
這次主場賽事不僅是臺大男籃史無前例的最大主場，本屆CBL臺大主場賽事由此學程管理組師生籌辦與執行，學生透過此次大學運動賽會的實戰經驗，將課堂中學到的專業知識應用於實際活動，為整場賽事增添創意與專業的獨特風格。
本次賽事能順利舉辦，得益於眾多贊助單位的支持，包括大魯閣集團、富邦育樂、臺北富邦勇士籃球隊、喬暘電子、旭榮集團、國立臺灣大學EMBA學生會、國立臺灣大學系統文化基金會、二次運球及飛活運動行銷。
🚩9/20賽事索票資訊：https://www.accupass.com/go/ntuowls20240920
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臺北富邦勇士籃球隊、Fubon Angels共襄盛舉
臺大貓頭鷹對決政大雄鷹的比賽預計於9月20日晚間6點開放入場，開場表演將由臺大競技啦啦隊熱力四射的演出點燃全場，中場活動由Fubon Angels助陣，並邀請臺大EMBA學生會、臺北富邦勇士籃球隊球員林志傑、周桂羽、洪楷傑、陳又瑋、賴廷恩，及屏東麟洛國中籃球隊參與公益投籃賽，並由富邦勇士球員贈送周邊商品，讓觀眾滿載而歸。
當天臺大男籃主場活動提供多項豐富贈品，包含大魯閣棒壘球電子優惠券、搖搖杯、跳繩、按摩球、可調式槓鈴等，到場支持的觀眾追蹤臺大男籃IG，還有機會獲得限量二次運球與臺大聯名鑰匙圈。
臺大男籃YouTube頻道賽事直播
本次賽事將由國立體育大學轉播團隊現場轉播，球迷若無法親臨現場，也可透過臺大男籃YouTube頻道觀看比賽直播。當天賽事由臺大校友林志隆、陳威樺、洪楷傑擔任主播與賽評，為觀眾帶來精彩賽事講解。
這次主場賽事不僅是臺大男籃史無前例的最大主場，本屆CBL臺大主場賽事由此學程管理組師生籌辦與執行，學生透過此次大學運動賽會的實戰經驗，將課堂中學到的專業知識應用於實際活動，為整場賽事增添創意與專業的獨特風格。
本次賽事能順利舉辦，得益於眾多贊助單位的支持，包括大魯閣集團、富邦育樂、臺北富邦勇士籃球隊、喬暘電子、旭榮集團、國立臺灣大學EMBA學生會、國立臺灣大學系統文化基金會、二次運球及飛活運動行銷。
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