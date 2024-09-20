Fed降息有用！經濟衰退憂慮減、美股再創新高　道指大漲522點

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美國聯準會（Fed）於台灣時間週四凌晨宣布降息2碼，正式開啟降息週期，華爾街交易員押注聯準會（Fed）將能實現經濟軟著陸，刺激美股19日收高，其中道指更是上漲逾500點，與標普500指數均創歷史新高。綜合《CNBC》等外媒報導，降息刺激了市場高風險領域的反彈，科技股領漲，加上美國勞工部公布的數據顯示，截至9月14日為止，單週的首次申領失業救濟人數減少1.2萬人，至21.9萬人，遠低於預期的23萬人，顯示就業市場穩固，種種因素明顯了激勵美股週四表現。19日收盤，美股道瓊工業指數上漲522.09點，或1.26%，收42025.19點；那斯達克指數上漲440.68點，或2.51%，收18013.98點；標普500指數上漲95.38點，或1.7%，收5713.64點；費城半導體指數上漲207.36點，或4.27%，收5066.65點。分析師瑞札庫札達（Fawad Razaqzada）認為，聯準會降息2碼的決定受到投資人的廣泛歡迎，也被視爲一個大膽但必要的舉措，既可以緩解經濟擔憂，但也不會發出有如2008年金融危機那樣的恐慌訊號。美國財政部長葉倫（ Janet Yellen)）19日出席活動時亦表示，降息對美國經濟是十分正面的訊號，顯示當局在打擊通膨方面取得進展，同時維持住就業市場穩定。焦點個股方面，以科技股來說，輝達（Nvidia）和AMD股價分別上漲近4%、近6%，美光科技漲2.18%，特斯拉（Tesla）大漲7.36%。其他大型科技股，例如Meta Platform和谷歌母公司Alphabet則分別上漲3.9%和1.5%。