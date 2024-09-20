降息激勵科技股領漲！台積電ADR飆5.34％　輝達、特斯拉都勁揚

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美國聯準會（Fed）降息2碼，激勵美股週四上漲，道瓊工業指數與標普500指數雙創新高，科技股亦領漲，其中台積電ADR上漲5.34%、收176.22美元，輝達（Nvidia）、特斯拉（Tesla）的表現亦相當亮眼。分析認為，主要是較低的利率往往有利於科技股，因為借貸成本和債券殖利率的降低，使對投資的下注更具吸引力。根據財經外媒《CNBC》報導，雖然那斯達克指數今年在輝達和人工智慧的推動下穩步上漲，但週四的漲勢，將該基準指數推升至7月中旬以來的最高水平。重磅級股票如輝達（Nvidia）、AMD，股價分別上漲近4%、近6%；特斯拉（Tesla）大漲7.36%；Meta Platform和谷歌母公司Alphabet則分別上漲3.9%和1.5%。報導提到，儘管過去幾週，市場對於科技股疲軟、輝達等大廠的價值是否被高估，以及AI熱潮是否過度有些擔憂，但隨著較低利率的宣布，也帶來潛在的好處。AMD執行長蘇姿丰本週曾在受訪時告訴《CNBC》的卡梅爾（Jim Cramer），人工智慧是一場漫長的遊戲，眼下還處於早期階段，不應現在就感到不耐煩：「科技趨勢應該持續數年，而不是數月，我們進入ChatGPT這類世界才18個月，都還在學習。人工智慧將進入我們生活的各個方面，包括教育和藥物開發等等。」