追黎巴嫩爆炸BB Call來源！不只台灣　範圍擴及保加利亞、挪威

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的通訊設備呼叫器（BB Call）本週發生集體爆炸，死傷人數合計高達數千人，對真主黨造成致命打擊。由於呼叫器背面貼紙格式與台灣製造產品相同，也被懷疑是來自台灣的金阿波羅公司，還牽扯出匈牙利空殼企業。有外媒指出，對於呼叫器真實來源的調查已擴至保加利亞、挪威等國。
根據《路透社》報導，目前尚不清楚呼叫器是如何、何時被「武器化」並用來遠端引爆的，一派說法認為是在離開工廠後才被攔截並裝上炸藥，另一派則主張從頭到尾就是以色列精心策劃、滲透供應鏈。
保加利亞當局週四表示，正在對該國一家可能與黎巴嫩爆炸有關的公司進行調查，但沒有透露公司名稱；當地媒體則聲稱，總部位於首都索菲亞（Sofia）的Norta Global Ltd協助向真主黨出售呼叫器，與交易相關的160萬歐元是經由保加利亞匯往匈牙利的。
截至發稿時間為止，《路透社》發送到該公司詢問此事的電子郵件，因無法送達而被退回，創辦人拒絕發表評論，就連官網資訊也被刪除了，在這之前，該公司網站有英語、保加利亞語和挪威語版本。
報導提到，Norta的創辦人約西（Rinson Jose）住在挪威首都奧斯陸（Oslo），但當外媒打電話聯繫他時，他拒絕對黎巴嫩呼叫器一事回應，並在被問到保加利亞的業務時掛電話。《路透社》詢問了他在挪威的鄰居，都說對他了解不多，而他目前任職的DN Media公司，執行長朱夫 (Amund Djuve) 聲稱，已知曉有關事件的報導，並向警方、安全部門發出警報：「我們非常認真看待這些問題。」
目前沒有證據表明，DN Media和Norta之間存在關聯，挪威警方表示，已開始對「已曝光的資訊」進行初步調查，挪威國內情報機構PST也表示已了解情況，但拒絕進一步置評。
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保加利亞當局週四表示，正在對該國一家可能與黎巴嫩爆炸有關的公司進行調查，但沒有透露公司名稱；當地媒體則聲稱，總部位於首都索菲亞（Sofia）的Norta Global Ltd協助向真主黨出售呼叫器，與交易相關的160萬歐元是經由保加利亞匯往匈牙利的。
截至發稿時間為止，《路透社》發送到該公司詢問此事的電子郵件，因無法送達而被退回，創辦人拒絕發表評論，就連官網資訊也被刪除了，在這之前，該公司網站有英語、保加利亞語和挪威語版本。
報導提到，Norta的創辦人約西（Rinson Jose）住在挪威首都奧斯陸（Oslo），但當外媒打電話聯繫他時，他拒絕對黎巴嫩呼叫器一事回應，並在被問到保加利亞的業務時掛電話。《路透社》詢問了他在挪威的鄰居，都說對他了解不多，而他目前任職的DN Media公司，執行長朱夫 (Amund Djuve) 聲稱，已知曉有關事件的報導，並向警方、安全部門發出警報：「我們非常認真看待這些問題。」
目前沒有證據表明，DN Media和Norta之間存在關聯，挪威警方表示，已開始對「已曝光的資訊」進行初步調查，挪威國內情報機構PST也表示已了解情況，但拒絕進一步置評。