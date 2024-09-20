葡萄桑颱風沒來仍躲不過雨彈！今起濕5天　雨勢最猛時間、位置曝

葡萄桑颱風沒侵台仍躲不過雨彈來襲！氣象專家吳德榮今（20）日表示，從今天開始至下週二，因為大季風低壓環流北移，形成雨帶通過台灣，因此將會帶來大雷雨的劇烈天氣，直到下週三開始才會有減緩的趨勢，尤其中南部的民眾要特別留意天氣狀況。因此民眾如果這週末有活動安排要特別留意，如果要外出也要記得攜帶雨具！
吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」貼文指出，葡萄桑颱風已經通過上海附近，往蘇北前進，將迴轉出海減低為熱帶氣壓。而從今天開始，大季風低壓環流逐漸北移，形成雨帶通過台灣，會帶來大雷雨及劇烈天氣的威脅。中央氣象署深夜也針對高雄、屏東、台東發佈大豪雨特報。
吳德榮指出，週日至下週二（22至24日），季風低壓帶形成雨帶通過，各地區有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨及豪雨發生的機率，應慎防劇烈天氣（雷擊、強風及瞬間強降雨），天氣會稍微轉涼；下週三（25）日開始，雨帶北移至東海，降雨減緩，北部有局部短暫陣雨，午後近山區有局部陣雨或雷雨的機率。
大低壓區通過台灣「今起雨彈連下5天」！雨勢最猛時間、位置整理
中央氣象署也表示，目前南海至菲律賓東方海域為大低壓區，外圍對流雲系發展非常旺盛，預測未來此低壓區會逐漸往北、西移動，週六接近並且週日抵台，直到下週三低壓區逐漸遠離，從今天起台灣天氣都不穩定，雖然大部分地區不至於整天持續下雨，但一旦降雨發生，都可能有較明顯雨勢，並要留意雷擊、強陣風。
🟡未來五天季風低壓影響一次看
📍今天9月20日偏南風，水氣稍增，南部、東南部整天有間歇陣雨雷雨，中北、宜花為午後雷雨型天氣；沒下雨時仍高溫，各地最高溫仍可來到31、32度以上。
📍週六9月21日水氣持續增多，全台幾乎都有間歇陣雨或雷雨，中南部地區要留意局部大雨。
📍週日至下週二（22至24日）天氣最不穩定，南部地區、東南部山區降雨時間較長，有短延時豪雨甚或累積達長時豪雨等級降雨的機率；惟強降雨時間、分布仍有不確定性，請留意最新預報。
📍下週三9月25日起低壓帶遠離，整體降雨趨緩，僅中南部偶雨，其他各地恢復午後雷雨為主之天氣。
中央氣象署也提醒民眾，短延時強降雨易伴隨雷擊、強陣風等較劇烈天氣並使能見度降低，雨中行車用路請注意安全；山區溪河流域有溪水暴漲風險，前往活動應隨時注意天氣變化，提高警覺；連續降雨影響下，山區有發生坍方、落石風險，行經相關路段或前往山區活動也請多加注意路況及自身安全。
氣象署也強調「低壓帶當中不排除有新的熱帶系統發展，氣象署將密切注意及評估其影響，適時發布最新資訊；強降雨時間、分布、規模仍有不確定性，預報隨時間滾動更新，請民眾還是要留意最新預報！」
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吳德榮指出，週日至下週二（22至24日），季風低壓帶形成雨帶通過，各地區有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨及豪雨發生的機率，應慎防劇烈天氣（雷擊、強風及瞬間強降雨），天氣會稍微轉涼；下週三（25）日開始，雨帶北移至東海，降雨減緩，北部有局部短暫陣雨，午後近山區有局部陣雨或雷雨的機率。
大低壓區通過台灣「今起雨彈連下5天」！雨勢最猛時間、位置整理
中央氣象署也表示，目前南海至菲律賓東方海域為大低壓區，外圍對流雲系發展非常旺盛，預測未來此低壓區會逐漸往北、西移動，週六接近並且週日抵台，直到下週三低壓區逐漸遠離，從今天起台灣天氣都不穩定，雖然大部分地區不至於整天持續下雨，但一旦降雨發生，都可能有較明顯雨勢，並要留意雷擊、強陣風。
🟡未來五天季風低壓影響一次看
📍今天9月20日偏南風，水氣稍增，南部、東南部整天有間歇陣雨雷雨，中北、宜花為午後雷雨型天氣；沒下雨時仍高溫，各地最高溫仍可來到31、32度以上。
📍週六9月21日水氣持續增多，全台幾乎都有間歇陣雨或雷雨，中南部地區要留意局部大雨。
📍週日至下週二（22至24日）天氣最不穩定，南部地區、東南部山區降雨時間較長，有短延時豪雨甚或累積達長時豪雨等級降雨的機率；惟強降雨時間、分布仍有不確定性，請留意最新預報。
📍下週三9月25日起低壓帶遠離，整體降雨趨緩，僅中南部偶雨，其他各地恢復午後雷雨為主之天氣。
中央氣象署也提醒民眾，短延時強降雨易伴隨雷擊、強陣風等較劇烈天氣並使能見度降低，雨中行車用路請注意安全；山區溪河流域有溪水暴漲風險，前往活動應隨時注意天氣變化，提高警覺；連續降雨影響下，山區有發生坍方、落石風險，行經相關路段或前往山區活動也請多加注意路況及自身安全。
氣象署也強調「低壓帶當中不排除有新的熱帶系統發展，氣象署將密切注意及評估其影響，適時發布最新資訊；強降雨時間、分布、規模仍有不確定性，預報隨時間滾動更新，請民眾還是要留意最新預報！」