葡萄桑颱風沒來仍躲不過雨彈！今起濕5天　雨勢最猛時間、位置曝

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▲受到大低壓區通過台灣影響，今（20）日開始，雨勢將一路延續到下週二。（圖／NOWnews攝影中心，2024.07.24）

▲中央氣象署針對未來5天的天氣做出雨量趨勢圖，其中週日影響最為劇烈，民眾外出要記得注意安全。（圖/中央氣象署）

▲週末強降雨將會出現在中南部地區為主，尤其週日降雨最為劇烈，氣象署提醒民眾外出注意須知！（圖/中央氣象署）

葡萄桑颱風沒侵台仍躲不過雨彈來襲！氣象專家吳德榮今（20）日表示，從今天開始至下週二，因此民眾如果這週末有活動安排要特別留意，如果要外出也要記得攜帶雨具！吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」貼文指出，葡萄桑颱風已經通過上海附近，往蘇北前進，將迴轉出海減低為熱帶氣壓。吳德榮指出，；下週三（25）日開始，雨帶北移至東海，降雨減緩，北部有局部短暫陣雨，午後近山區有局部陣雨或雷雨的機率。中央氣象署也表示，目前南海至菲律賓東方海域為大低壓區，外圍對流雲系發展非常旺盛，預測未來此低壓區會逐漸往北、西移動，；沒下雨時仍高溫，各地最高溫仍可來到31、32度以上。；惟強降雨時間、分布仍有不確定性，請留意最新預報。中央氣象署也提醒民眾，短延時強降雨易伴隨雷擊、強陣風等較劇烈天氣並使能見度降低，雨中行車用路請注意安全；山區溪河流域有溪水暴漲風險，前往活動應隨時注意天氣變化，提高警覺；連續降雨影響下，山區有發生坍方、落石風險，行經相關路段或前往山區活動也請多加注意路況及自身安全。