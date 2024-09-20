直擊／好市多iPhone 16搶翻！原地降價1500元　Costco現貨價全收

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲好市多內湖店一早8時許粗估已近百人排隊，佔人龍約兩排人流量。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲iPhone 16 好市多本次有兩種容量規格，分別為128GB／256GB，不過價差最大的是iPhone 16 Plus。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲iPhone 16系列4款新機報到，規格、台灣售價一次看。（圖／NOWnews社群中心製）

iPhone 16全系列新機今（20）日正式開賣，好市多iPhone 16也同步於今天登場，雖然不像4大電信有早鳥排隊禮，但好市多一開賣即降價，且最多現省近1500元，免預購、免等宅配出貨，第一時間把新機帶回家，記者直擊現場，上午8時就排隊近百人，共分三批入場控制人流，《NOWnews》整理好市多現貨價格一次看。《NOWnews》記者直擊好市多內湖店，原先預定上午10時營業，但一早8時許粗估已近百人排隊，佔人龍約兩排人流量，比好市多黑五人潮還踴躍。好市多內湖店也應景提早營業，8時50分開始分3批入場。開放搶購約10分鐘，賣場人員便朝隊伍大聲放送：「iPhone Pro Max賣完了。」上午9時03分iPhone Pro Max全數完售。◾iPhone 16 128GB，現場2萬8925元（原價2萬9900元，降975元）◾iPhone 16 256GB，現場3萬2299元（原價3萬3400元，降1101元）◾iPhone 16 Plus 128GB，現場3萬1799元（原價3萬2900元，降1101元）◾iPhone 16 Pro 256GB，現場3萬9079元（原價4萬400元，降1321元）◾iPhone 16 Pro Max 256GB，現場4萬3439元（原價4萬4900元，降1461元）◾Apple Watch S10 42mm/GPS，現場價1萬2969元（原價1萬3500元，降531元）◾Apple Watch S10 46mm/GPS，現場價1萬3939元（原價1萬4500元，降561元）好市多內湖店這次共開賣iPhone 16 128GB／256GB、iPhone 16 Plus 128GB、iPhone 16 Pro 256GB、iPhone 16 Pro Max 256GB，共計5種規格，並且好市多規定「每卡限購一台」，重新排隊也無法購入第二台，每間門市販售的機型、規格都不同，顏色以現場為主。以好市多內湖iPhone 16售價來看，本次價差落在975元至1461元，最搶手的是iPhone 16 Pro Max，開賣約10分鐘，各顏色、容量全數完售。提醒取得號碼牌的消費者需在今（22）日12時前完成結帳。現場除了手機外，也有「Apple Watch S10」42mm/GPS、46mm/GPS皆有現貨，並未見到新款AirPods 4或是AirPods Max。