黃曉明認愛葉珂「一家團圓」！Angelababy獨自看展　落寞近況曝光

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▲黃曉明（左1）中秋節和爸媽、兒子團圓，拍照的疑似就是女友葉珂。（圖／黃曉明微博）

▲對比黃曉明中秋節的一家團圓，Angelababy在中秋時只曬出一張獨自看畫展的照片，令人心疼。（圖／Angelababy微博）

▲Angelababy事業不見起色，反倒多了陪伴孩子的時間，今年8月被拍到帶兒子去香港迪士尼。（圖／微博）

▲葉珂外型甜美和Angelababy長相有幾分相似。（圖／葉珂微博）

中國男星黃曉明2022年和女星Angelababy（楊穎）宣布離婚後，同年5月就傳出和白富美網紅葉珂交往中，近日更被爆疑似再婚生子，黃曉明昨（19）日也大方在微博標記葉珂帳號，公開認愛甜喊「我們在一起啦」，更在中秋節時曬出和父母、兒子一家團圓的照片。對比圓滿過節的黃曉明，Angelababy過中秋節就顯得形單影隻，她17日於微博發文，貼出一張獨自看畫展的照片，孤單身影讓不少粉絲心疼。黃曉明中秋節曬出一張和爸媽、兒子小海綿團圓吃飯的照片，溫馨寫道：「中秋有時間就一定要陪家人吃個飯，儀式感還是很重要的」，照片曝光後，不少粉絲猜測拍照的就是黃曉明的緋聞女友葉珂，「黃曉明、葉珂疑似結婚」的關鍵字更火速衝上微博熱搜。隨後黃曉明就高調在微博發文，標記葉珂帳號認愛：「抱歉占用公共資源，大家別猜啦，我們在一起了」。消息曝光讓粉絲大感震驚，也好奇黃曉明前妻Angelababy是否會做出回應。但翻看Angelababy微博，她在中秋節當天僅貼出一張看畫展的照片，一個人站在展廳拍照，配文寫道「月圓人團圓」，但她卻獨自過節，雖然滿臉微笑，不過落寞身影對比黃曉明一家團圓的照片，格外讓粉絲心疼。事實上，Angelababy從去年到法國巴黎觀看瘋馬秀（Crazy Horse Paris）後，回國就遭到軟封殺，代言、戲劇數量都暴風式下跌，甚至就連主持10年的節目《奔跑吧》也將她踢出主持群，讓Angelababy事業跌落谷底。儘管她今年開始慢慢復出，曝光度仍不見起色，和往日與黃曉明在一起時的風光差別甚遠；不過Angelababy也因此多了更多陪伴小孩的時間，今年8月才被拍到和小海綿現身香港迪士尼，儼然一副好媽媽形象。