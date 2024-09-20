真主黨視爆炸為宣戰！仍遭以色列加強空襲　歐美籲中東局勢勿升級

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本週在黎巴嫩發生的一連串呼叫器、對講機爆炸事件，造成嚴重傷亡，黎巴嫩真主黨將矛頭指向以色列，認為以國就是策畫所有攻擊的幕後黑手。真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）誓言報復，怒斥以色列的行為已跨越所有紅線，可被視為宣戰。然而，無視真主黨怒火的以色列，還擴大了對黎巴嫩南部的空襲，歐美多國紛紛出聲警告各關聯方，切勿讓中東緊張局勢再升溫。根據《路透社》報導，納斯魯拉19日針對連環爆炸案發表演說，儘管襲擊事件對真主黨造成打擊，但以色列此舉無法讓真主黨垮台，也沒能影響真主黨的指揮或控制權，強調在加薩戰事結束前，真主黨都不會停止與以色列的戰鬥，也不會停止對加薩以及約旦河西岸人民的支持，目前已成立多個調查委員會，針對接連2波通訊設備爆炸案深入調查，力求在最短時間內得到確切結果，並採取必要的行動。納斯魯拉發表演說之際，以色列戰機還低空飛過黎巴嫩首都貝魯特，發出巨大聲響，挑釁意味濃厚。19日晚間，以色列戰機還對黎巴嫩南部進行了近1年來、最猛烈的一波襲擊，號稱以國戰機在2個多小時內，擊中黎巴嫩南部數百個多管火箭發射器，指控這些火箭將被用來攻擊以色列。黎巴嫩國家通訊社則稱，19日晚間，黎巴嫩南部地區發生超過52次的轟炸，黎巴嫩安全部門消息人士聲稱，這是自去年10月以來最嚴重的空襲。以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）誓言繼續對真主黨採取行動，確保以色列北部居民能安全重返家園，警告隨著時間推移，真主黨將付出「越來越大的代價」。眼看情勢越發緊張，美國、英國及其他多個國家，皆呼籲涉事方冷靜，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在記者會上表示，美國支持以色列自衛的權利，但也不希望看到任何一方讓衝突升級。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）敦促各方保持克制，重申不希望看到任何一方採取升級行動，使加薩停火協議的達成更加困難。