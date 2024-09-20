不認同對黎巴嫩施以爆炸攻擊！以色列人質家屬：惡性循環必須停止

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黎巴嫩本週發生通訊設備連環爆炸案，雖然以色列未正面回應，但黎巴嫩真主黨直指就是以國所為，誓言抗爭到底。然而，對於至親還被真主黨盟友、巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）關押的人質家屬而言，以色列對黎巴嫩的襲擊並沒有實際幫助，只會助長暴力的惡性循環。根據《CNN》報導，以色列人質埃丹（Edan Alexander）的父親阿迪（Adi Alexander）近日受訪時表示，發生在黎巴嫩的致命襲擊事件，包含呼叫器、對講機爆炸，造成大量人員傷亡，就像是「以更多的痛苦來試圖治療痛苦」一樣，隨著人質被綁即將滿1年，人質家屬現在越發覺得，達成人質釋放及加薩停火協議似乎越來越遙遠了。哈蓋 （Iris Weinstein Haggai）的父母於去年哈馬斯突襲以色列南部時被殺，她認為美國政府需要採取更多行動，盡一切努力敦促所有國家和國際社會，向哈馬斯施壓並釋放無辜的人質。先前美國拜登總統（Joe Biden）也曾說，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是為了自己的政治生存與利益，才拖延在加薩的戰爭。還有人質家屬直言，對於納坦雅胡政府不抱期望，也不期待談判能取得多少突破，批評納坦雅胡言行不一，「他（納坦雅胡）說要讓人質回家的承諾，與他的行動顯然存在差距。」