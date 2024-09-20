深圳日童遇刺身亡、日本輿論炸鍋！中國外交部：任何國家都會發生

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中國深圳1名10歲日籍男童，本週與親人一同前往當地日僑學校的途中，突然遭到1名中國男子持刀襲擊，送醫後仍不治身亡。由於今年6月已發生過類似事件，也讓在中國的日本人、日系企業十分不安，日本輿論也持續發酵，政府官員接連喊話要北京採取實際行動，確保在華日人安全。對此，中國外交部回應，對事件深感遺憾，但在任何國家都有可能發生。中國外交部19日例行記者會，發言人林劍面臨多家日媒、針對此案進行提問，日本《共同社》記者詢問中國政府如何看待此事，以及行凶男子的動機，林劍回覆稱，中國對此表示遺憾和痛心，哀悼男孩的過世，對家屬致上慰問之意，提到受害男童本身是日本籍，父母分別為日本公民和中國公民，將為家人料理後事提供必要協助，案件仍在進一步調查，將依法處理。《日本經濟新聞》則質疑，今年6月在蘇州，就已發生過日本學前兒童無辜被持刀攻擊的事件，發言人當時聲稱是偶發，那這次的事是否同樣也是偶發？對此林劍回答，這是一起個案，類似案件在任何國家都有可能發生，重申中國感到遺憾和痛心，身為法治國家，絕不容忍任何違法暴力行為，將依法調查案件、懲處犯罪者，也會繼續採取有效措施，保障所有在華外國公民的安全。在被問到，短時間內接連發生2起，在華日本兒童被持刀攻擊事件，對中日關係會造成何種影響時，林劍則說，這確實是一起個案，中日雙方正就此案保持溝通，中國隨時歡迎包括日本在內的各國人士，前去中國旅遊、學習、經商和生活，將繼續採取有效措施，保外國公民安全，也相信個別案件不至於影響中日2國的交往與合作。