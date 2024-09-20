韓國瑜召集朝野協商「柯建銘二度缺席」　郭正亮爆：顯然聽到雜音

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立法院長韓國瑜18日召集朝野協商，民進黨大黨鞭柯建銘未出席，而上次8月14日的朝野協商，柯建銘也缺席，當時立法院長韓國瑜還說，很懷念柯建銘，「柯總召不在，像酸辣湯少了胡椒」。對此，前立委郭正亮19日就表示，「希望柯建銘身體健康，黨內也有人對他的職位有興趣，顯然柯建銘就是聽到了一些雜音」。韓國瑜18日召集朝野協商，民進黨團幹事長吳思瑤說，柯建銘因膝傷不適，再度告假。而8月14日的朝野協商，當時柯建銘也因膝傷不適缺席，韓國瑜還說，「柯總召不在，像酸辣湯少了胡椒」；加上本次，這已經是柯建銘第二次缺席協商。對此，郭正亮19日在節目《大新聞大爆卦》表示，「希望柯建銘身體健康，但柯建銘的事情太多了，黨內也有人對他的職位有興趣，因為他也是最後一屆，他也表達最大的志願就是輔選賴清德到2028」。郭正亮說，柯建銘顯然聽到了些雜音，「這樣就表示我不要下台、不改選，要挺賴挺到底」。