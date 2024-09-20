降息循環開始！道瓊、標普再創收盤新高　台股開盤漲203點

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美國聯準會宣布降息兩碼，軟著陸的希望增強，因此激勵美股四大指數昨（19）日全數走高，其中道瓊指數、標普500指數收盤再創歷史新高，激勵台北股市今（20）日持續走高，開盤上漲203.55點、來到22246.24點，跳空開高拚挑戰季線。此外，台股今日收週線。大盤走高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.19點、來到267.95點，站上逾兩周高。今日開盤量大強勢個股：台特化、三晃、熒茂、承啟、映泰；開盤量大弱勢個股：長虹、亞電、新美齊、愛山林、興富發。權值股全數走高，台積電開盤上漲21元、來到981元；鴻海開盤上漲4元、來到180.5元；聯發科開盤上漲25元、來到1145元。美國聯準會宣布降息兩碼，軟著陸的希望增強，因此激勵美股四大指數昨日全數走高，其中道瓊指數、標普500指數收盤再創歷史新高。道瓊指數上漲522.09點或1.26%，收42025.19點；那斯達克指數上漲440.68點或2.51%，收18013.98點；標普500指數上漲95.38點或1.7%，收5713.64點；費半指數上漲207.36點或4.27%，收5066.65點。科技五大天王全數走高，Meta上漲3.93%，蘋果上漲3.71%，Alphabet上漲1.46%，微軟上漲1.83%，亞馬遜上漲1.85%。半導體股普遍走高，輝達上漲3.97%，美光上漲2.18%，高通上漲3.34%，應材大漲5.68%，德儀上漲3.43%，AMD大漲5.7%。台股ADR全數反彈，台積電ADR大漲5.34%，日月光ADR上漲4.37%，聯電ADR上漲2.04%，中華電信ADR上漲0.31%。