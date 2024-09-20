大谷翔平寫「200多年未有之紀錄」！道奇主帥舉杯祝賀：空前絶後

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「他（大谷翔平）完成了200多年來這項運動中，從未有人達成過的事。」洛杉磯道奇隊總教練Dave Roberts在以20：4大勝邁阿密馬林魚的比賽後，接受採訪時如此說道。單場敲出3發全壘打、6支安打、10分打點，以極戲劇性的方式完成「50轟50盜」、並立刻繼續達到51轟51盜，大谷翔平今（20）日的表現確實是空前絕後、且該被載入史冊的，Roberts也直言應該為子弟兵如此瘋狂的演出「乾上一杯」。大谷翔平今天一樣打第一棒、擔任指定打擊，他6次打擊全部敲安，包括最後3次站上打擊區的3連轟，總計10分打點進帳。單季51發全壘打，讓大谷翔平超越了Shaw Green在2001年創下的49支全壘打，成為道奇隊單季最多打出最多全壘打的球員。此外，他當天打出10分打點，超越前輩松井秀喜2005年在為洋基隊效力時創下的116分，成為單季打點最多的日本球員。單場比賽中打回10分打點，同樣也是道奇隊的新紀錄。在今天之前，歷史上還沒有大聯盟球員作為第一棒打者在單場比賽中敲出超過8分打點，這從未發生過。今天大谷翔平擔任開路先鋒，敲回了10 分打點，這可能也是最恐怖的「核彈頭」表現了。賽後Dave Roberts稱讚大谷翔平是本系列賽最佳球員，然後說道，「舉起你的香檳吧，因為這項運動已經有200多年的歷史了。玵他完成了以前從達成成過的事情。」Roberts驚嘆大谷翔平的成就確實是「空前絶後」，然後舉起一杯香檳說：「為翔平乾杯，這真的是太了不起了，恭喜他。」