日童於深圳被殺！中國政府挨批「放縱仇日情緒」釀禍、養蠱終反噬

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中國深圳1名10歲日籍男童，本週在前往當地日僑學校上學途中，突然遭到1名中國男子持刀襲擊，送醫後仍不治身亡。有外媒引述中國民眾在網路上針對此事的看法，認為是中國當局長期放縱國內仇日情緒滋生，最終直接導致憾事。外媒《美國之音》刊載評論文章，儘管這次襲擊事件沒有被中國媒體廣泛報導，有關評論在中國國內疑似被屏蔽，但還是在網路引起關注，不少中國民眾怒批，兇手殘害一個只有10歲的孩子，喪心病狂到極致。然而，值得注意的是，有人以「養蠱」來形容中國官方長期的仇日宣傳，認為這是導致民間仇日情緒高漲、直到發展為暴力襲擊的直接原因。報導簡單介紹何為養蠱，以及蠱的威力雖然強，但一不小心也可能反噬自身，至於「養蠱反噬」一詞，則用來形容有些人養蠱本來是為了害別人，結果不但沒有成功，反而害到自己，而中國大行其道的仇外思想、極端民族主義就是其中一例，直言：「真的不能再把侵華戰爭當成一件順手的工具，來盲目宣揚民族主義了，最終的結果只能是又害人又害己。」報導提到，也有中國民眾不滿意中國外交部的回應，認為仇恨教育終將只會反噬自身，連最基本做人的良知、人性都被啃噬殆盡。報導也指出，遺憾的是，並非所有中國人都能持平看待此案，依舊有不少人在網路上聲稱，這都是日本發動侵華戰爭的因果報應，不予同情，打下：「如果當年不侵略中國，不屠殺中國人，也許今天就會少一些極端仇日分子」、「侵華戰爭時死的孩子少嗎？」