紀卜心合體小吳又出事？日本逛街「粗魯拉領口」　挨轟超級沒水準

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▲紀卜心逛街為了查看衣服價格，竟粗魯把拉領口拉下來，恐損壞衣服的舉動讓她再度遭砲轟。（圖／見習網美小吳YouTube）

▲紀卜心和小吳因十盛手搖引乳源標示問題鬧出風波，今年7月才多次出面向外界解釋、道歉。（圖／小吳、紀卜心IG）

▲紀卜心曾回嗆網友「你是文盲？」表示自己早有發過文字版道歉聲明，不想忍受網友無限上綱。（圖／紀卜心YouTube）

百萬網紅紀卜心及YouTuber「見習網美小吳」，先前才因共同創立的手搖飲品牌「十盛」乳源標示問題鬧出爭議，隨後兩人陸續道歉，但形象大受打擊。近日小吳上傳一行人出國旅遊的影片，又拍到紀卜心粗魯「拉領口」查看衣服價錢的動作，再度引起網友討論。不少人抨擊紀卜心「超級沒水準」，但也有粉絲緩頰，認為是大家過於放大檢視了。「見習網美小吳」YouTube頻道有129萬人訂閱，17日他上傳和一群好友到東京御殿場Outlet逛街的最新影片，紀卜心也在其中，他們一路逛街購物相當愉快，但到某間店家時，紀卜心為了查看架上衣服的價錢，竟大力拉下衣服領口想拿吊牌，粗魯的舉動立刻被網友截圖，po到Dcard上引起討論。網友開酸紀卜心「領口會痛」，還有人留言痛批：「她拉好大力，好沒水準」、「好沒水準，藝人經營的表面形象真的無法相信，常常都是小細節小舉動會暴露出本性」、「我昨天看到這幕也傻眼，超級沒水準」、「拉得很順手，可能都這樣看標價」、「為啥要拉那麼大力？裡面有奶精嗎？」但也有粉絲幫紀卜心緩頰，「有點過於放大檢視了吧」、「幫補一下後面的片段，前面可能因為身高不夠高，又沒料到材質那麼軟，所以拉用力了，她後面的衣服都有直接拿下來看標籤」、「工作上有跟她合作過，其實她人還蠻好的，對待工作人員很好之外，也對本身工作內容有花一定時間去了解，算蠻用心的。同場的其他藝人反而更沒禮貌⋯結束後立刻退追」。紀卜心和小吳共同創立的手搖飲品牌「十盛奶茶」，今年7月遭踢爆奶茶乳源標示不明，標榜使用「北海道牛乳」真相卻是摻雜奶精，引起民眾反彈。隨後二人陸續道歉，但有網友不買單，認為紀卜心只有文字說明卻沒拍道歉影片，因此到紀卜心YouTube頻道留言，結果遭到紀卜心回嗆「你是文盲？」讓不少粉絲認為紀卜心犯錯還態度囂張，心灰意冷退追，也讓紀卜心形象大受打擊。