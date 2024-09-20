韓國瑜國慶晚會募款千萬到位！郭正亮曝氛圍：他們接到電話

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今年國慶晚會將於10月5日移師台北大巨蛋舉行，媒體16日披露，由於天后江蕙復出開唱、加上總統賴清德出席維安升級，導致經費暴增，北市府還因此向慶籌會主委、立法院長韓國瑜「調頭寸」，卻傳出向公股行庫募款不順的情形，不過19日傳出泛公股銀行點頭，願意合捐千萬。對此，前立委郭正亮表示，「公股行庫也不是那麼政治上的無知，目前這個氛圍他們會怕，所以我估計是他們昨天接到電話，不管是哪個單位通知他」。郭正亮18日在節目《大新聞大爆卦》指出，這件事凸顯出目前賴清德政府下，朝野不同黨，整個行政單位的氛圍就是不敢自己做決定、非常害怕；對於傳出泛公股銀行點頭願捐千萬，郭正亮19日則說，「公股行庫也不是那麼政治上的無知，目前這個氛圍他們會怕，所以我估計是他們昨天接到電話，不管是哪個單位通知他」。郭正亮認為，若在這種問題上卡住，後果會很嚴重，「如果你卡這件事，那15億的宣傳預算就是0，國民黨還在想說要砍多少，民眾黨的立場是0，民眾黨這個才是立法院玩政治的方法，就是全部刪到0，你來跟我講每一件的合理性，很多民主國家沒在做宣傳，都是讓部長自己去上電視，我們則幾乎沒有」。