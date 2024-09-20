為全社會防衛韌性委員會暖身！賴清德今明行程曝光：集結國際力量

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總統賴清德就職滿月時成立三大委員會，氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會首場已接續於8月召開，至於全社會防衛韌性委員會將於9月26日壓軸登場。知情人士指出，首場委員會安排在9月份召開，背後用意其實是與921防災日相互呼應，以一系列為大規模救災狀況量身打造的演練作為起手式，為委員會暖身，同時透過不同規模、層次與狀況的演練，凸顯全社會防衛韌性委員會要整合產官學界與民間百工百業力量，以強化整體社會韌性的初衷。今年適逢921防災日25週年，內政部規劃一系列模擬台灣發生大規模災害的實地演練，結合縣市政府、國軍、衛福、營建、空勤、電信事業，以及民間志工與國際救援隊伍等，模擬真實災害的各項緊急因應措施。據悉，賴清德今（20）日、明接連兩天，也將親赴嘉義實地演練現場，並前往當年921震災最為嚴重的台中霧峰「921地震教育園區」。知情人士提到，光是這兩日賴清德視察行程，參與人員有國安會、國防部、內政部、嘉義縣政府等相關部會、地方政府以外，包括嘉義祥和國小全體師生、慈濟慈善事業基金會、壯闊台灣聯盟、台灣民間自主緊急應變隊等民間單位亦參與其中，相關組成可說是全社會防衛韌性的縮影。而今天在嘉義故宮南院登場的「大規模震災動員演練」，包括美國在台協會處長谷立言、日台交流協會副代表服部崇也都將出席，知情人士提到，背後象徵意義一是國際社會對於台灣在救災實務與韌性台灣方面的肯定，二則是對於與位於第一島鏈戰略位置的台灣攜手合作強化社會韌性議題相當重視。此外，今年相關災防演練與人道救援國際研討會，更集結來自國際社會力量，包括美、日、德、韓、菲、土耳其、斐濟、波蘭、立陶宛等9國參加，以及18國在台館處使節與會，分享彼此救災經驗。據指出，全社會防衛韌性要面對的不只是國家災害緊急狀況，台灣位處第一島鏈戰略位置所受到的灰色地帶侵擾、認知作戰、區域衝突等更是重點議題，世界都在關注台灣如何展現強大的自我保護韌性，守護區域和平穩定，賴清德以防災日實地演練行程作為起手式，以具體行動為全社會防衛韌性委員會敲響暖身鐘，備受各界期待。